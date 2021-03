FUT Kartları Satan EA Çalışanı için Soruşturma Başlatıldı

Her sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de üçkağıtçılık olayları ile karşılaşabiliyoruz. Bu çoğu zaman bir oyuncu tarafından yapılıyor olsa da, zaman zaman geliştirici stüdyolardaki isimler de sahneye çıkabiliyorlar. Bu haberimizde ise FUT kartları satan EA çalışanı skandalını sizlerle paylaşacağız.

Bildiğiniz gibi FUT, seriye FIFA 09 ile dahil olan bir mod. Oyuncular dünya genelindeki diğer oyunculara karşı sıkı bir mücadeleye girebilmek için, farklı kart paketleri açarak futbolcular veya halihazırdaki futbolcuların farklı versiyonlarını bulmaya çalışıyor ve transfer sistemi ile de kendi kadrolarını oluşturuyorlar. Bu da haliyle bu modun başında saatlerini harcamalarına yol açıyor. Bu kartlar tamamen kadere kısmet olduğu için, istediğiniz futbolcuyu elde edebilmek için ciddi seviyede para dökmeniz gerekebiliyor. Ne var ki elinizde olup da istemediğiniz oyuncuları oyun içi para karşılığında diğer oyuncular ile takas edebiliyorsunuz. Geçmişte birçok kez hakkında davanın açıldığı FUT, bu hafta içerisinde büyük bir skandal ile bir kez daha gündeme geldi. Bu defa daha ciddi bir şekilde hem de.

Aktarılana göre bazı FIFA oyuncuları, geliştirici stüdyodan bir çalışanın saman altından su yürütürcesine FUT kartları sattığı iddiasını ortaya attılar. Bunun akabinde peş peşe gelen mesajlar ile olayın, aslında görünenden çok daha derin olduğu anlaşıldı. Bu kartları satın alan oyuncular ise esasen hangi oyuncuyu aldıklarını görebiliyorlar. Haliyle normalinde ender olarak çıkan kartlar da bu vesile ile elde edilebiliyor. Yaşanan skandalın ikinci safhası da burada karşımıza çıkıyor.

So we grind/trade/open packs and can’t touch these PIM players but EA employees sell them to people secretly for $1,700?!?! LOL I respect the grind but my god... pic.twitter.com/CCnhjZbcgH