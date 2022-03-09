FIFA 21
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 6,542
- Üretici Electronic Arts
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FIFA 21 PC İndir: Bilgisayarda oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunu
FIFA 21 indirin ve bilgisayarda en iyi futbol oyununu oynamanın keyfini çıkarın! FIFA 21 oyunu, PC, PlayStation 4, Xbox One, Playstation 5 ve Xbox Series X için indirilebilir. EA Sports FIFA 21 PC platformunda Steam’den indirilebiliyor. FIFA 21, UEFA Champions League ve CONMEBOL Libertadores gibi içeriklerle her zamankinden daha fazla oyun modu sunuyor. Günümüzün en gerçekçi futbol oyunlarından bir tanesi olan FIFA 21, Türkçe dil desteği sayesinde Türk oyuncular tarafından da ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayrana sahip olan FIFA serisi, FIFA 21 oyunu ile yine beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.
FIFA 21 PC Yenilikler
Electronic Arts’ın “Üst düzeyi hissedin” olarak öne çıkardığı yepyeni FIFA oyunu FIFA 21, yenilenen grafikleri ve sesleri, geliştirilmiş oyun motoru, yeni oyun modları ve daha fazlasıyla karşımızda. FIFA 21 oyununun öne çıkan özellikleri:
- Kontrol Cihazı Dokunsal Bildirimleri: Sürükleyici kontrol cihazı dokunsal bildirimleriyle şut, pas, yakalama, vuruş, müdahale ve darbelerin etkisini hissedin. Zengin ve hassas dokunsal geri bildirimli yeni PlayStation 5 DualSense kontrol cihazı, oynanış deneyiminizi derinleştirerek maçın ritmini elinizde hissetmenizi sağlıyor.
- Çok Hızlı Yükleme Süreleri: Daha hızlı yükleme süreleriyle maça her zamankinden daha çabuk çıkacaksınız. Eşi benzeri görülmemiş bir hızla yüklenen stadyum ortamlarıyla saniyeler içinde maça başlayabilecek ve konsantrasyonunuzu kaybetmeyeceksiniz.
- Gecikmeli Aydınlatma Ve Görselleştirme: Yeni gecikmeli aydınlatma sistemiyle birlikte gelen özgün ve yeni ortamlar, ultra gerçekçi futbol deneyimleri ve gerçeğe uygun oyuncular oluşturarak oyunu stadyumun her yerinde geliştiriyor.
- Yeniden Tasarlanan Oyuncu Vücutları: Yeni nesil teknoloji ile oyuncu fizikleri daha çok derinlik kazanırken, dinamik ışıklandırma vurguları, surat, saç, malzeme ve forma gibi oyuncu detaylarını yepyeni bir gerçekçilik seviyesine taşıyor.
- İstatistik Temelli Oyuncu Hareketi: FIFA’daki geliştirilmiş animasyon teknolojisi, ultra hassas ve gerçekçi oyuncu hareketlerini tecrübe etmenizi sağlıyor.
- Topsuz Oyuncu İnsanlaştırma: Oyuncu insanlaştırma, 89. dakikada tekmelikleri düzeltmekten sayı çizgisinde bağırarak pas istemeye kadar birçok ayrıntı sayesinde spor oyunlarında görülmüş en özgün karakter hareketleriyle her detayı görmenizi ve futbolun en üst düzeyindeki tüm duyguları hissetmenizi sağlıyor.
- Sürükleyici Maç Günü: Yeni bağlamsal oyuncu, yedek kulübesi ve taraftar reaksiyonlarıyla son dakikada maçı kazandıran bir golün ya da galibiyeti garantileyen bir touchdown’ın patlayıcı tutkusunu hissedin. Maç öncesindeki sinematikler, eşi benzeri görülmemiş bir maç günü deneyimi sunarak profesyonel futbolun görsel ve işitsel unsurlarını yaşamanızı sağlıyor.
FIFA 21 PC Sürümleri
EA Sports FIFA 21 PC’de Standart Sürüm, Şampiyonlar Ligi Sürümü ve Ultimate Sürüm olmak üzere üç farklı sürüm ile karşımıza çıkıyor.
EA Sports FIFA 21 Standart Sürüm
FIFA 21 Standart Sürüm için ÖN SİPARİŞ verin, şu özelliklere erişin:
- 3 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 3 hafta boyunca haftada 1 adet
- 5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi
- FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin
- Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri
EA Sports FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü
FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü için ÖN SİPARİŞ VERİN, şu özelliklere erişin:
- 3 Gün Erken Erişim
- 12 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 12 hafta boyunca haftada 1 adet
- 5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi
- Kariyer Modu Altyapı Oyuncusu, dünya klasında potansiyele sahip yerel genç yetenek
- FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin
- Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri
EA Sports FIFA 21 Ultimate Sürüm + Sınırlı Süreli Bonus
SADECE SINIRLI BİR SÜRE İÇİN - 14 Ağustos 2020’ye kadar FIFA 21 Ultimate Sürüm için ÖN SİPARİŞİ VERİN ve şu özelliklere erişin:
- Sınırlı Süreli Bonus: Satılamayan bir FUT 21 Dikkat Çekenler Ögesi
- 3 Gün Erken Erişim
- 24 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 12 hafta boyunca haftada 2 adet
- 5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi
- Kariyer Modu Altyapı Oyuncusu, dünya klasında potansiyele sahip yerel genç yetenek
- FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin
- Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri
FIFA 21 PC Sistem Gereksinimleri
Electronic Arts tarafından açıklanan FIFA 21 PC sistem gereksinimleri:
FIFA 21 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
- İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyi/Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyi
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyi/GeForce GTX 660 veya daha iyi
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 21 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyi/Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyi
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyi/GeForce GTX 670 veya daha iyi
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 21 PC Çıkış Tarihi
FIFA 21 PC platformuna 9 Ekim'de çıkış yapacak.
FIFA Mobile 21 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,821
- DOSYA BOYUTU 90.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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FIFA Mobile 21 Android çıktı! Ultimate Team, Arkadaşlarla 11'e 11 maç, Lig mücadeleleri, Canlı etkinlikler ve fazlası FIFA Mobile 21 futbol oyununda!
FIFA Mobile 21, APK veya Google Play’den Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz futbol oyunu. Dünya çapında PC ve mobilde en çok oynanan futbol oyunu FIFA’nın mobil versiyonu FIFA Football olarak yayınlanıyor ve her sezon güncelleniyor. FIFA Futbol 2020 - 21 sezonı açıldı! Hemen şimdi yukarıdaki FIFA Mobile İndir butonuna dokunun ve FIFA Mobile 21’i Android telefonunuza yükleyin, kendi kurduğunuz Ultimate Team’inizle mücadeleye başlayın. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse, alternatif FIFA Mobile 21 APK indirme linkini kullanarak oyunu yükleyebilirsiniz.
FIFA Mobile 21 APK İndir
FIFA Mobile 21’de arkadaşlarınıza teke tek oynayın, Ultimate Team’inizi kurun, bir lige katılın veya Adidas GMR ile gerçek hayattaki futbol heyecanını oyun içi ödüllere dönüştürün. Ultimate Team’inizi kurup oyuncularınızı geliştirerek yıldızlaştırın ve ardından lig mücadelelerine girin veya yepyeni Dünya Turu’nda 650’nin üzerinde etkinliğe katılın. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarına katılarak ödüller kazanın veya El Clasico ve diğer büyük derbiler gibi haftalık ve aylık futbol etkinliklerinde liderlik tablolarında tırmanın. Yepyeni seviyeye yükseltilen FIFA Futbol’da arkadaşlarınıza karşı mücadele edin veya Man. City ve Real Madrid gibi dev kulüplere meydan okuyun.
- Arkadaşlarınızla oynayın: FIFA Mobile tarihinde ilk kez arkadaşlarınıza karşı gerçek zamanlı 11’e 11 oynayabilirsiniz. Oyun içinden arkadaş listenizi oluşturun ve sahada kimin iyi olduğunu gösterin.
- Ultimate Team’inizi kurun: Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS ve diğer liglerden istediğiniz oyuncularla Ultimate Team’inizi kurun, ardından istediğiniz oyuncuyu geliştirerek yıldızlaştırın. Kimyayı artırmak ve ilk 11’inizi zirveye taşımak için aynı uyruktan, ligden veya takımdan futbolcuları kullanarak kadronuzu kurun.
- Yepyeni ödüllü müsabaka: Haftalık ve aylık performansa göre verilen değerli kademeli ödülleri kazanmak için Karşı Atak modunda teke tek oynayın veya 11’e 11 maçlar yapın. Liderlik tablosunda tırmanarak sınıfınızı yükseltin ve daha fazla ödül kazanın. Turnuvanın Önemli Aşaması ve İlk 100 ödülleri kazanmak için Karşı Atak turnuvalarına katılma hakkı kazanın.
- UEFA Şampiyonlar Ligi: Dünyanın en büyük müsabakaları olan UEFA Champions League ve UEFA Europa League’de rakiplerinize meydan okuyun. Özel UCL ve UEL Oyuncuları kazanmak için sezon boyunca gerçek hayattaki turnuvalarla aynı ilerleyen Canlı Etkinlikleri oynayın.
- Adidas GMR ile bağlanıp oynayın: EA, Adidas ve Jacquard(tm) by Google ile iş birliği yaparak akıllı takip etiketiyle çığır açan bir astar olan GMR’yi tasarladı. Bunu kramponunuza veya herhangi bir ayakkabınıza yerleştirerek gerçek hayattaki görevleri tamamlayın ve oyundaki takımınızın GEN’ini yükseltin. Adidas GMR, Türkiye’de de kullanılabilmektedir.
FIFA Mobile 21
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 189
- DOSYA BOYUTU 176.30 MB
- Üretici Electronic Arts
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FIFA Mobile 21 (iOS), PC ve mobilde en çok oynanan futbol oyunu FIFA Futbol'un mobil versiyonu.
FIFA Mobile 21, Google Play ve App Store’da FIFA Football (FIFA Futbol) olarak yerini aldı. FIFA Mobile 2020 - 21 sezonu yepyeni özelliklerle açıldı! Bilgisayar ve mobil cihazlarda en çok indirilip oynanan futbol oyunu FIFA 21’nin mobil versiyonu FIFA Mobile 21 iOS platformunda da ücretsiz. FIFA Mobile 2021, iPhone / iPad cihazda ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en gerçekçi grafiklere ve zengin içeriğe sahip online futbol oyunu diyebilirim.
FIFA Mobile 2021 iOS İndir (iPhone ve iPad)
FIFA Mobile 21, arkadaşlarınıza karşı gerçek zamanlı 11’e 11 oynama şansı veriyor. Oyun içinden arkadaş listenizi oluşturup teke tek kapışıyorsunuz. FIFA mobil oyunu da Ultimate Team’siz olmaz; Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, MLS ve diğer liglerden istediğiniz oyuncularla Ultimate Team’inizi kuruyorsunuz, oyuncularınızı geliştirip yıldızlar arasına katıyorsunuz. Kurduğunuz rüya takımla bir lige katılabilir veya yepyeni Dünya Turu’nda 650’nin üzerinde etkinliği oynayabilirsiniz. Dünyanın en büyük kulüp müsabakaları olan UEFA Champions League ve UEFA Europa League’de sizi sahadan silmek isteyen zorlu rakipler sizi bekliyor. Sezon boyunca gerçek hayattaki turnuvalarla birebir ilerleyen Canlı Etkinlikleri oynayarak özel UCL ve UEL oyuncuları kazanabilirsiniz.
Ve Adidas GMR. FIFA Mobile’ı diğerlerinden ayıran özelliklerden biri. GMR, Electronic Arts’ın Adidas ve Jacquard(tm) by Google ile birlikte tasarladığı bir astar ve bunu herhangi bir Adidas kramponunuza veya ayakkabınıza yerleştirerek gerçek hayatta görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Görevlerle oyundaki takımınızın GEN’ini yükseltebiliyorsunuz. Adidas GMR, Türkiye’de de kullanılabiliyor.
- En büyük yıldızlar, takımlar ve ligler
- Zidane ve diğer efsanelerle oynayın.
- Bir süperstar olun.
- Arkadaşlarınızla oynayın.
- Özel ödüller kazanın.
- Yeteneklerinizi sergileyin.