Futbolda Mavi Kart Dönemi Başlıyor: Hangi Durumlarda Kullanılacak?

Bir dizi denemelerin ve görüşmelerin ardından yakında futbolda mavi kart uygulamasına geçileceği söyleniyor.

Telegraph Sport'un haberine göre futboldaki kuralların belirleyicisi Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (Ifab), 1970 Dünya Kupası'nda sarı ve kırmızı kartların kullanılmaya başlanmasından bu yana sporda kullanılacak ilk yeni kartı onayladı.

Devrim niteliğindeki bu karar, Ifab tarafından hafif şiddette faul yapan ya da maçın hakemine karşı gelen oyuncuların 10 dakika süreyle sahadan uzaklaştırılmasını öngören yeni bir kuralın yürürlüğe geçmesini temsil ediyor.

Galler Futbol Federasyonu bu sezon alt yapı müsabakalarında yeni mavi kartı kullanmayı planlamış ve sarı ya da kırmızı karttan net bir şekilde ayırt edilebilmesi için turuncu renk tercih edilmişti.

Yeni Mavi Kart Kuralı Nasıl İşleyecek?

Açıklanan yeni kural, umut vaat eden bir atağı engelleyen fauller ve itirazlarda kullanılacak ve bir oyuncunun bir maç sırasında iki mavi kart alması durumunda kırmızı kart görmesine neden olabilecek.

Elbette bu noktada asıl merak edilen bu yeni kuralın futbolun üst seviyelerinde ne zaman kullanılacağı yönünde fakat kısa vadede futbolun elit diyebileceğimiz lig ve organizasyonlarında kullanılması beklenmiyor.

Futbolda gelecek süreç yeni mavi kart kuralı çevresinde şekillenecek gibi görünüyor, bu nedenle konuya dair daha sık gelişme duymamız muhtemel.

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