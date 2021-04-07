Gain Abonelik Ücreti Belli Oldu: Ücretli Aboneliğe Geçti!

Gain abonelik ücreti açıklandı. Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan yerli dijital yayın platformu için ücretli abonelik geldi. Peki, Gain üyelik ücreti nedir? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Gain Abonelik Ücreti Nedir?

30 Aralık 2020 tarihinde kullanıma sunulan Gain, kısa süre içerisinde popüler olmayı başardı. Eğlenceli kısa ve uzun içeriklerden oluşan yeni nesil bir içerik platformu olarak nitelendirilen Gain'de haber, belgesel, müzik, spor, film, dizi ve eğlence programlarının yanı sıra canlı yayınlar da mevcut.

Yerli dijital yayın hizmeti bu zamana kadar tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyordu. Yani platformun kütüphanesinde yer alan içerikleri izlemek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyordu. İçerikleri izleyebilmek için gerekli olan tek şart platforma üye olmaktı. Şirket abonelik konusunda yeni bir karar aldı.

Şirket tarafından alınan karar ile beraber hizmet ücretli aboneliğe geçiş yaptı. Popüler dijital yayın hizmeti tarafından mevcut üyelere bir e-posta gönderildi. Aktarılan bilgilere göre dijital platform bugün itibarıyla yeni bir döneme giriyor. Yeni dönemde artık sistemde premium abonelik paketi yer alacak.

Kullanıcılar kredi veya banka kartı ile 21,90 TL ödeyerek premium aboneliğe geçiş yapabilecek. Ücretli aboneliğe geçiş yapma konusunda kullanıcılara bir alternatif yol daha sunuluyor. Kullanıcılar isterse uygulama içerisinden de premium aboneliğe geçiş yapabilecek. Uygulama üzerinden aboneliğe geçiş yapmak için 23,99 TL ödenmesi gerekiyor. Bu noktada yaklaşık olarak 2 TL'lik bir fiyat farkı mevcut. Uygulama mağazalarının aldığı komisyon ücreti dahil edilmiş olabilir.

Premium aboneler sistem kütüphanesindeki daha fazla içeriğe erişebilecek. BirGün'deki habere göre üyelere gönderilen e-postada şu ifadelere yer verildi: