Disney Plus Türkiye Abonelik Fiyatına Büyük Zam Geldi!

Disney Plus Türkiye abonelik fiyatı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda popüler dijital yayın platformunun aylık ve yıllık abonelik planlarının fiyatı ciddi oranda arttı. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Disney Plus Türkiye Abonelik Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Aylık abonelik ücreti: 64,99 TL

Yıllık abonelik ücreti: 649,90 TL

2022 yılının haziran ayında Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan Disney Plus isimli dijital yayın hizmeti, abonelik ücretleri ile ilgili önemli bir karar aldı. Alınan kararın sonucunda abonelik fiyatlarına zam geldi.

Disney Plus'ın web sitesinde yer alan bilgilere göre aylık abonelik ücreti 64,99 TL, yıllık abonelik ücreti ise 649,90 TL'ye yükseldi. Bu fiyatların 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerli olacağı belirtildi.

Belirtilen tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri ya da mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacağı açıklandı.

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen dijital yayın platformunun aylık abonelik ücreti 34,99 TL, yıllık abonelik ücreti ise 349,90 TL olarak belirlenmişti. Alınan yeni karar ile beraber aylık ve yıllık abonelik ücretleri önemli ölçüde artmış oldu.

Popüler dijital yayın hizmetinin yeni abonelik ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca platformda yer alan en başarılı dizilerin hangileri olduğunu merak ediyorsanız en iyi Disney Plus dizileri listesine de göz atabilirsiniz.