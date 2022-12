Disney Plus Türkiye Abonelik Fiyatına Büyük Zam Geldi!

NASIL YAPILIR

Disney Plus Hesap Silme Nasıl Yapılır?

2019 yılında piyasaya çıkan ve yakın zamanda Türkiye'de de hizmet veren Disney Plus, birçok kategoride içerik sunuyor Marvel filmlerini seven izleyiciler özellikle Disney Plus almakta, Ayrıca birçok Türk yapımı da Disney Plus'ta bulunmakta.