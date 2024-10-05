Galatasaray - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in sekizinci hafta maçları kapsamında düzenlenecek karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray ve Alanyaspor nereden izlenir sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

Galatasaray ve Alanyaspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Galatasaray ve Alanyaspor Maç Linki! Nereden İzlenir?

Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında oynanacak Galatasaray ve Alanyaspor maçı, 6 Ekim Pazar günü Saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek maç Rams Park stadyumunda oynanacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Galatasaray - Alanyaspor maçını yasal yollarla izlemek isteyenlerin ise TOD TV ya da Digiturk satın alarak beIN SPORTS'a erişim sağlayabilir. Elbette ki Galatasaray - Alanyaspor maç linki ile kaçak yayın tercih edenler de olacaktır. Ancak bunun bir telif hakkı ihlali olacağını hatırlatmakta fayda var.

Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi puan durumuna bakacak olursak, Galatasaray'ın 7 maçta 6 galibiyeti ve 1 beraberliği var. Sarı kırmızılar Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi Trendyol Süper lig'de lider konumunda. Alanyaspor ise 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 9 puana sahip ve tabloda 9. sırada.

Galatasaray - Alanyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Alanyaspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Alanyaspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Premium : ₺13.000,00

Delux : ₺12.000,00

Lux : ₺11.000,00

Classic : ₺10.000,00

1. Kategori : ₺7.000,00

2. Kategori : ₺5.500,00

3. Kategori : ₺4.400,00

4. Kategori : ₺3.200,00

5. Kategori : ₺2.400,00

6. Kategori : ₺1.750,00

7. Kategori : ₺950,00

8. Kategori : ₺850,00

Misafir : ₺850,00

Galatasaray - Alanyaspor Maçı Kadrosu

Ne yazık ki Galatasaray - Alanyaspor maçı kadroları henüz açıklanmadı. Ancak kayda değer bir sızıntı olduğu ya da resmi bir açıklama gelmesi durumunda içeriğimize eklenecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Alanyaspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.