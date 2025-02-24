Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemi Kim Olacak?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik derbi Rams Park stadyumunda sahne alacak:

Tarih: 24 Şubat 2025 (Bugün)

24 Şubat 2025 (Bugün) Saat: 20:00

Karşılaşmayı Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam öne çıkıyor.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü ve son haftasında 25-26 ve 27 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Yarınki maçlar:

Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK — Oğuzhan Çakır

— Oğuzhan Çakır Onvo Antalyaspor - Beşiktaş — Yiğit Arslan

— Yiğit Arslan Kırklarelispor - Kocaelispor — Ömer Faruk Turtay

26 Şubat 2025:

Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor — Ömer Faruk Gültekin

— Ömer Faruk Gültekin T rabzonspor - Çaykur Rizespor — Ümit Öztürk

— Ümit Öztürk Ahlatcı Çorum FK - Geosis Boluspor — Melih Aldemir

— Melih Aldemir MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor — Fatih Tokail

27 Şubat 2025: