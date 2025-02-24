Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemi Kim Olacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi görevini yapacak ismi açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik derbi Rams Park stadyumunda sahne alacak:
- Tarih: 24 Şubat 2025 (Bugün)
- Saat: 20:00
Karşılaşmayı Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam öne çıkıyor.
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü ve son haftasında 25-26 ve 27 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.
Yarınki maçlar:
- Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK — Oğuzhan Çakır
- Onvo Antalyaspor - Beşiktaş — Yiğit Arslan
- Kırklarelispor - Kocaelispor — Ömer Faruk Turtay
26 Şubat 2025:
- Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor — Ömer Faruk Gültekin
- Trabzonspor - Çaykur Rizespor — Ümit Öztürk
- Ahlatcı Çorum FK - Geosis Boluspor — Melih Aldemir
- MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor — Fatih Tokail
27 Şubat 2025:
- Kasımpaşa - Göztepe — Ömer Tolga Güldibi
- ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir — Batuhan Kolak
- Gaziantep FK - Fenerbahçe — Yasin Kol
- Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor — Muhammet Ali Metoğlu
- Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor — Burak Olcar