Bakan Uraloğlu Duyurdu: 4 Futbol Takımının Stadyumuna 5G Kurulacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G teknolojisinin kullanımına yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, dört futbol takımının stadyumunda 5G teknolojisinin deneyimlenebileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, A Haber'in canlı yayınına katıldı ve birçok konuda önemli bilgi paylaştı. Bu konular arasında 5g teknolojisi de yer aldı. Bakan Uraloğlu, Bu senenin ilk yarısında 5G ihalesinin yapılacağını, 2026 yılında ise ilk sinyalin alınacağını duyurdu.

Mümkün olduğunca yerli ve milli ekipmanların kullanılması noktasında da teşvik edici ve zorlayıcı bir irade ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de 34 lokasyonda 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı'dır" dedi.

5G Konusu: İnşallah bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz. Mümkün olduğunca yerli ve millî ekipmanların kullanılması noktasında da teşvik edici ve zorlayıcı bir irade ortaya koyuyoruz.



Türkiye'de 34 lokasyonda 5G'yi… pic.twitter.com/Ebs20NFQRQ — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 12, 2025

Hangi Stadyumlara 5G Gelecek?

Futbolseverleri heyecanlandıracak bir bilgi de paylaşan Bakan Uraloğlu "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un stadlarında da 5G'yi deneyimleyebileceğiz" ifadelerini kullandı. Stadyumlara 5G'nin ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.

5G teknolojisi daha yüksek internet hızı, düşük gecikme süresi ve gelişmiş bağlantı kapasitesi dahil olmak üzere pek çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar ile birlikte daha verimli bir internet deneyimi elde edilebiliyor.