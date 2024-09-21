Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Etti: Sosyal Medya Sallandı!
Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Maçı kazanan taraf Galatasaray oldu!
Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Yüksek tempolu başlayan ve karşılıklı ataklara ev sahipliği yapan müsabaka Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte sosyal medya adeta sallandı. İşte ayrıntılar!
Galatasaray, Fenerbahçe'yi Mağlup Etti: Sosyal Medya Sallandı
GABRIEL SARA ÖVGÜ TWEETİDİR— SporaGalata (@sporagalata) September 21, 2024
Fenerbahçe - Galatasaray #FBvsGS pic.twitter.com/rZvJTkWkh7
Artik o "The Special Three" 😀#FBvsGS #Galatasaray #Fenerbahce #Mourinho pic.twitter.com/5WhmMW2qee— Onur Eker (@onureker) September 21, 2024
Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 6.haftada tamamen bitti. Galatasaray %95 şampiyon olur 3 sene üst üste yapı iyice açar farkı.— . (@moltisantic) September 21, 2024
#FBvsGS Fenerbahçe şu hakdız penaltıyla attığı golle övünmemelidir— Oylemıolmus (@ReaLos06) September 21, 2024
Galatasaray'lıyım Ali koçla devam edin siz 😂
Galatasaray kaosta, Fenerbahce müthiş. 5 haftada 5 puan fark ve Kadıköy'e 3 attık:)— Muhittin Ulusoy (@Maynard__) September 21, 2024
Fenerbahçe taraftarı Galatasaray’a bırakmış stadı. Bu kadar ruhsuz Fener taraftarı görmedim. Bu kadar isteksiz oynayan Galatasaray maçı Fener futbolcusu görmedim. Galatasaraylı olarak üzülüyorum adamlara. Galatasaray 3-1 yeniyor Helall. Sarı kırmızı Şampiyon Cimbombom— Dengeli Dengesiz Terazi (@arkasikitap) September 21, 2024
Bir Fenerbahçe’li olarak Galatasaray’lı arkadaşları tebrik ederim. Bizim ruhsuzlara az bile attınız. Biz bu başkanı yemediğimiz sürece bizden bir halt olmaz. Senin kurduğun takım bu kadar olur. Adamlar’ın transfer sürecini bu kadar kötü yönetmesine rağmen yenildik. Bir de…— Kürşat (@kursatsk06) September 21, 2024
IPTV Kullananlar Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini İzleyemeyecek! Özel Yazılım Devrede
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