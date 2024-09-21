Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Etti: Sosyal Medya Sallandı!

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Maçı kazanan taraf Galatasaray oldu!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Yüksek tempolu başlayan ve karşılıklı ataklara ev sahipliği yapan müsabaka Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte sosyal medya adeta sallandı. İşte ayrıntılar!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Mağlup Etti: Sosyal Medya Sallandı

IPTV Kullananlar Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini İzleyemeyecek! Özel Yazılım Devrede
Yaşam

IPTV Kullananlar Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini İzleyemeyecek! Özel Yazılım Devrede

TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kaçak yayınlarına müsade etmeyecek. IPTV kullanıcıları maçı izleyemeyecek. İşte detaylar!

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