Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Etti: Sosyal Medya Sallandı!

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Yüksek tempolu başlayan ve karşılıklı ataklara ev sahipliği yapan müsabaka Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte sosyal medya adeta sallandı. İşte ayrıntılar!

Bir Fenerbahçe’li olarak Galatasaray’lı arkadaşları tebrik ederim. Bizim ruhsuzlara az bile attınız. Biz bu başkanı yemediğimiz sürece bizden bir halt olmaz. Senin kurduğun takım bu kadar olur. Adamlar’ın transfer sürecini bu kadar kötü yönetmesine rağmen yenildik. Bir de…