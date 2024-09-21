IPTV Kullananlar Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini İzleyemeyecek! Özel Yazılım Devrede

Merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sadece saatler kaldı. Tüm Türkiye'de milyonlarca vatandaş maç için hazırlık yaparken, korsan yayın izlemeyi planlayanlar içim kötü haber geldi. BeinSports ve TFF, IPTV üzerinden yapılan korsan yayınları bıçak gibi kesecek yazılımı kullanmak için harekete geçti. İşte detaylar!

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi IPTV ile İzlenemeyecek

Bilmeyenler için IPTV yani "Internet Protocol Television", internet üzerinden TV yayınlarını izlemek kullanılan bir sistemdir. Bu sistem her ne kadar doğrudan yasa dışı olmasa da çoğu zaman Fenerbahçe - Galatasaray derbisi gibi önemli maçların kaçak yayınlanması için kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Elbette ki bu da suç teşkil ediyor.

Ülkemizde kaçak yayın izleme o kadar yaygın ki geçmişte IPTV ile kaçak maç yayını izleyenlere para ve hapis cezası verilmesi bile gündeme geldi. Ancak, bu milyonlarca kişi anlamına geldiği ve muhtemelen bu kadar kişiye yaptırım uygulamak mümkün olmadığı için gerçekleşmedi. Şimdi ise TFF özel bir yazılımla bu sorunu çözmeyi deneyecek.

Bildiğiniz üzere tıpkı kendinden önceki başkanlar gibi günümüz TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da IPTV ve diğer yöntemlerle kaçak yayınlanan maçlara karşı mücadele sözü vermişti. Ancak seleflerinin aksine Hacıosmanoğlu, bu konuda gerçekten harekete geçti. Bu konuda uzmanlaşmış Orange isimli şirketle anlaşan TFF, bugün bir test yapacak.

Derbi esnasında yapılacak test kapsamında özel bir yazılım ile IPTV yayınları engellenecek. Ne yazık ki bu yazılımın ne olduğu ve tam olarak nasıl çalışacağı şu an bizim için gizemini koruyor. Ancak Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Merak edenler için o iddialı sözler şu şekilde:

Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt kaçak yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz.

Bildiğiniz üzere TFF ve yayıncı kuruluş daha önce de kaçak yayınları engellemek için bazı çalışmalarda bulunmuştu. Bunlar arasında en popüleri ise kaçak yayınlara yansır ve kimin hesabından yapıldığı tespit edilir umuduyla uygulanan filigranlı kodlar. Ancak bu da şu ana kadar IPTV maç yayınlarını engellemek için yeterli bir uygulama olmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni yazılım, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek isteyen ama para ödemek istemeyen IPTV ve kaçak maç yayını tukunlarını engellemeyi başaracak mı? Yoksa sadece başarısız bir deneme olarak mı kalacak? Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.