Galatasaray Tartışmalı "Haber Sitesi" Sponsorluğunu Askıya Aldı

Türk futbolu yine saha içinde değil dışında yaşanan olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir süredir haber sitesi adı altında yasa dışı bahis sitesi reklamı aldığı iddia edilen Galatasaray, tartışmaların odağındaydı. Hatta konuyla ilgili olarak Spor Toto, Galatasaray hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi ise Galatasaray Sportif A.Ş konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar!

Galatasaray Tartışmalı "Haber Sitesi" Meritking Sponsorluğunu Askıya Aldı

Futbol takımlarının formalarına sponsor alması pek de sıra dışı bir durum değil. Günümüzde tüm dünyadaki pek çok spor kulübü yerel ve uluslararası futbol federasyonlarının izin verdiği ölçüde sponsorunun ismini formasına yazdırıyor.

Bir istisna olmayan Galatasaray da bir süre önce sırtında Meritking News isimli haber sitesinden bahseden formayla sahaya çıktı. Ancak kısa süre içerisinde söz konusu sponsorun gerçekten de haber sitesi olmadığı iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları bunun aslında Türkiye'de yasal olmayan bir bahis şirketinin paravan sitesi olduğunu ve Galatasaray adının söz konusu bahis şirketinin reklamını yapmak için kullanıldığı söylendi. Hatta Spor Toto, Galatasaray hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hemen ardından ise Galatasaray konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve söz konusu şirket ile olan sponsorluk anlaşmalarını askıya aldıklarını açıkladı. Kulübün yaptığı resmi açıklama ise şu şekilde:

Bir dijital spor haber platformu olan “meritking.news” markası tanıtımı özelinde Kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ne yazık ki Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birinin adının böyle bir olayla gündeme gelmesi taraftarlardan da tepki topladı. Pek çok kişi kulübü bunu kasıtlı yapmakla suçlarken, diğerleri ise bu hatanın profesyonel yönetilmesi gereken bir kulüpte nasıl yaşandığını merak ettiklerini belirtti. Konuyla ilgili detayların soruşturma sonunada ortaya çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ortada gerçekten iyi niyetli bir yanlış anlaşılma mı var yoksa Galatasaray'ın popülaritesinden faydalanmaya çalışan fırsatçılar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.