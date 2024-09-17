THY, Kara Listesinde Kaç Kişi Olduğunu Açıkladı!

Türkiye'nin ulusal ve bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, kara listesinde bulunan kişi sayısını açıkladı. Şirketin genel müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesaplarından kısa süre önce yaptığı paylaşımla uçuş kurallarına uymayarak kara listeye alınan yolcuların sayısını duyurdu. İşte ayrıntılar!

THY'nin Kara Listesinde Kaç Yolcu Bulunuyor?

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, paylaşımında uçuş güvenliğinin herkesin önceliği olduğunu söyleyerek kurallara uymayan yolcuları süreli veya süresiz olarak kara listeye aldıklarını belirtti. Şu an için şirketin kara listesinde ise 440 kişinin olduğu ifade edildi.

Uçuş güvenliği hepimizin önceliğidir.



Uçuş güvenliğini tehdit eden ,ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz



Bu şekilde, listede 440 kişi bulunmaktadır. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) September 15, 2024

Ekşi'nin açıklaması şöyle;

Uçuş güvenliği hepimizin önceliğidir. Uçuş güvenliğini tehdit eden ,ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde, listede 440 kişi bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir olay yaşandı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolculara karşı agresif davranışlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan bir yolcunun uçaktan indirildiğini açıkladı. Yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığı ve kara listeye alındığı da ifade edildi.