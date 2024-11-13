Galatasaray'daki Osimhen hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başında kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe katılan yıldız futbolcu neredeyse her maç skora etki ederken, İstanbul kulübü ise transferi kalıcı hale getirmek için çabalıyor. Son olarak bu doğrultuda bir müjde geldi. Buna göre 75 milyon Euro serbest kalma bedeline sahip Osimhen'in Galatasaray transferi için sponsor bulundu. İşte detaylar!

Galatasaray'a Osimhen Transferi İçin Sponsor Müjdesi

Galatasaray ve Victor Osimhen arasındaki sözleşme Haziran ayına kadar bitmeyecek. Ancak kulüp yıldız futbolcunun bonservisini Napoli'den satın almak istiyor. Bu doğrultuda bir süredir Napoli ile görüşme halina olan Galatasaray, ortalama 60-70 milyon Euro arası bir bedeli gözden çıkardı. Ancak bu Türkiye'deki her kulüp için rekor seviyede bir ücret.

Bu nedenle Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini kolaylaştıracak sponsorlar aradığı biliniyordu. Milliyet'te yer alan bir habere göre sarı kırmızılılar aradığı sponsoru buldu. Henüz adı açıklanmayan iki şirket, Galatasaray'a transfer konusunda yardımcı olacak. Bu şekilde Victor Osimhen'in transfer maliyetinin yüzde 70'i sponsorlarca karşılanacak.

Ortaya çıkan iddialar Napoli'nin Osimhen için pazarlık yapmaya hazır olduğunu ve 25 milyon Euro peşin olmak üzere üç taksitle ödemeyi almayı kabul edeceği yönündeydi. Eğer iddialar doğruysa halihazırda dünyanın en değerli forvetlerinden biri Süper Lig bonservis rekoru kırarak kalıcı olarak Galatasaray'da oynayacak.

Ayrıca Victor Osimhen'in ilerleyen sezonlarda olası ayrılık durumunda da yine Süper Lig rekoru kırılması bekleniyor. Şimdilik konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, taraftarın tek yapması gereken ilerleyen aylarda olacakları beklemek.