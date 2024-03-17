Galaxy AI’ın Kullanım Alanı Genişliyor: 9 Farklı Telefon Modeline Geliyor!

Samsung’un son etkinliğinde Galaxy S24’ü tanıtırken aynı zamanda bu cihazla birlikte gelecek olan Galaxy AI’dan da bahsetmişti. Ancak bu yapay zeka özelliği, sadece son tanıtılan telefon serisine gelmişti.

Aralık ayında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde heyecan verici bir haber duyurulmuştu. Bu haber Galaxy AI'ın, yalnızca Galaxy S24 ile sınırlı kalmayacak olması. Galaxy S23, Z Fold&Flip 6 ve Galaxy Tab S9 serisi de Glaxy AI'ı destekleyecek.

Bu haberin tarihi de belli oldu. Söz konusu modellerin Mart sonundan itibaren Galaxy AI ve One UI 6.1 yazılım güncellemesi alacağı paylaşıldı.

Galaxy AI'ın Geçerli Olacağı Modeller:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Ayrıca, bu güncellemeyle birçok özellik eklenecek. Bunlar arasında gerçek zamanlı yorumlama, sohbet yardımı, circle to search, yaratıcı düzenleme ve not yardımı özellikleri bulunuyor.

Eğer güncellemeyi kontrol etmek isterseniz Ayarlar'dan Yazılım Güncelleme'yi seçin. Orada da Yazılım Güncelleme ve sonrasında Yazılım Güncelleme Kontrol Et ve Yükle seçenekleriyle karşılacaksınız. Bu şekilde güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz.