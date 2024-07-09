Galaxy Buds 3 Tanıtılmadan Kutusu Açıldı!

Samsung'un yeni ürünlerinin tanıtımına günler kala gün yüzüne çıktığına sıkça şahit oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısının Galaxy Buds 3 Pro'yu satın aldığını ve izlenimlerini paylaştığını görmüştük.

Samsung Galaxy Buds 3 Kutu Açılışı

Bu kez henüz tanıtılmayan bu ürünlerden bir diğeri: Galaxy Buds 3 kutu açılış videosu paylaşıldı. OnlyTechAE tarafından X üzerinde yapılan paylaşımda, Samsung Galaxy Buds 3'ü iki farklı renk seçeneği ile görüyoruz.

Kulaklıkların bir perakendeciden mi yoksa başka yollarla mı elde edildiğini bilmiyoruz fakat lansman öncesinde ortaya çıkması dikkat çekici.

Galaxy Buds 3 Pro'yu satın alan kullanıcı 250 dolar ödediğini belirtmişti. Bu nedenle haberimize konu olan standart Buds 3'ün daha uygun fiyatlı olması kaçınılmaz.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın yanı sıra yeni akıllı saatlerde tanıtılacak.