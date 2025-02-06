Samsung Galaxy Ring 2, Herkesin "Keşke Böyle Bir Şey Olsaydı" Dediği Özelliği Hayata Geçirecek!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, başarılı ürünleri sayesinde akıllı telefon ve ev ürünleri alanında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Şirketin epey sükse yaptığı bu alanların yanı sıra son yıllarda giyilebilir teknoloji tarafında da önemli işlere imza attığını söyleyebiliriz. Firma, özellikle de geçtiğimiz sene tanıtılan akıllı yüzük modeli Galaxy Ring ile sektöre yeni bir soluk getirdi.

Markanın yeni ilginç ürünü satışa sunulduğu ilk yılda kimileri tarafından beğenilirken bazı kesimlerce de ciddi bir şekilde eleştirildi. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda daha başarılı bir model geliştirmek için kolları sıvayan Samsung, kısa bir süre önce yeni Galaxy Ring 2 modeli için herkesi heyecanlandıracak bir özellik için çalışmalara başladı.

Galaxy Ring İle Elektronik Cihazlar Uzaktan Kontrol Edilebilecek

Geçtiğimiz saatlerde teknoloji gündemine gelen bazı yeni raporlara göre, Samsung yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring 2 için sıra dışı bir patent başvurusunda bulundu. Gün yüzüne çıkan patent, pek çok bilim kurgu filminde karşımıza çıkan cihazları uzaktan kontrol etme yeteneğinin Galay Ring 2 ile gerçek olacağını işaret ediyor.

Patenti incelediğimizde yeni Galaxy Ring modelinin, dizüstü bilgisayar ve tablet cihazlarının ekranlarını uzaktan kontrol etmeyi sağlayacağını görüyoruz. Patent raporuna göre akıllı yüzük, S Pen kalemlerinde de yer alan bu özelliğe ek olarak cihazlar arasında uzaktan veri paylaşımını da mümkün kılacağı belirtiliyor.

Yeni Galaxy Ring 2'nin, pek çok kişinin giyilebilir teknoloji ürünlerinde en az bir kez arzu ettiği bu özelliğe sahip olduğu taktirde selefine göre çok daha yüksek satışlara ulaşabileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Zira ilk Galay Ring, oldukça temel erişim özellikleriyle gelirken, daha çok gelişmiş sağlık özellikleriyle öne çıkıyordu. Bu bağlamda her iki alanda da iddialı olacağı söylenen yeni yüzüğün epey rabet göreceği tahmin ediyoruz.

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