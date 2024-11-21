Hepsine Hükmedecek Tek Yüzük Galaxy Ring, Türkiye'de Tanıtıldı

Samsung, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda Galaxy S24 FE ile akıllı telefon pazarında dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi ise teknoloji dünyasına yenilikçi bir ürün sunuyor. Özellikleriyle akıllarda “hepsine hükmedecek tek bir yüzük” ifadesini canlandıran Galaxy Ring, Türkiye'de resmen tanıtıldı. İşte detaylar!

Samsung Galaxy Ring Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung'un Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğü bir süre önce ülkemizde ön siparişe açılmıştı. Bugün ise şirket, Tamindir'in de katıldığı bir etkinlikte bu yüzüğü resmen tanıttı. Galaxy Ring, hem teknolojisi hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bilmeyenler için Samsung Galaxy Ring, günümüzde akıllı saatlerin sunduğu sağlık ve zindelik takibi teknolojilerini çok daha küçük bir formatta kullanıcılara sunan bir yüzük. Bir süre önce globalde satışa çıkan bu akıllı yüzük, titanyum siyahı, titanyum gümüşü ve titanyum altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Türkiye'de satışa çıktı.

Galaxy Ring, akıllı özelliklerin yanı sıra 5 ila 13 arasında değişen dokuz farklı boyutta karşımıza çıkıyor. Üstelik 21 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında yapılan satın alımlarda tüketicilere vade farksız 4 ay taksit imkanı sunulurken, Galaxy Z Flip 6 veya Fold 6 satın alanlar ise yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek. Standart fiyatı ise 12.999,00 TL.

Ayrıntılı uyku analizi, enerji skorları ve kişiselleştirilmiş sağlık önerileri ile dikkat çeken cihaz, kalp atış hızından günlük aktivitelere, uyku düzeninden cilt sıcaklığına kadar pek çok veriyi Samsung Health uygulamasıyla eşzamanlı olarak takip edebiliyor.

Kompakt boyutuna rağmen yüksek takip performansı sunan Galaxy Ring, giyilebilir cihazlar arasında öne çıkan bir seçenek olarak konumlanıyor.