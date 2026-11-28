CD Projekt RED'in Sony ile imzaladığı anlaşmanın The Witcher 4'ün PC'ye geç gelebileceği yönünde iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada anlaşmanın sebep olduğu soru işaretlerini tamamen kaldırdı.

Sony, CD Projekt RED ile Hangi Anlaşmaları Yaptı?

CD Projekt RED, 24 Kasım 2026'da düzenlenen üçüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında Sony Interactive Entertainment ile yeni anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Şirketin finans direktörü Piotr Nielubowicz, iş birliğinin PlayStation platformundaki oyunları, PlayStation Plus aboneliklerini ve The Witcher 4 için yürütülecek pazarlama kampanyasını kapsadığını söyledi.

Sony ile pazarlama çalışmaları konusunda ortaklık söz konusu olduğunda akıllara elbette GTA 6 örneği geldi. Sony, Rockstar'ın yeni oyununu PlayStation 5 üzerinden tanıtmak için özel bir kampanya yürütüyor. DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirim özellikleri ve 3D ses teknolojisi de tanıtımlarda kullanılıyor. The Witcher 4 için benzer bir kampanya hazırlanacak olması, bazı oyuncuların oyunun en azından ilk başta PlayStation'a özel çıkabileceğini düşünmesine yol açtı.

The Witcher 4 PS5, Xbox ve PC'ye Aynı Gün mü Gelecek?

CD Projekt RED eş CEO'su Michał Nowakowski, 25 Kasım'da X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada The Witcher 4 ve stüdyonun diğer gelecek oyunlarının çoklu platform desteğini koruyacağını söyledi. Bir oyuncunun bütün sürümlerin aynı anda çıkıp çıkmayacağını sorması üzerine de PS5, Xbox ve PC oyuncularının oyuna aynı gün erişeceğini doğruladı.

Editörün Yorumu

Geliştirici şirket, The Witcher 4'ün çıkışının sadece PlayStation 5 ile sınırlı kalmayacağını netleştirdi. Bu açıklamanın PC oyuncularının rahat nefes almasını sağladığını düşünüyorum. Ne de olsa bu oyun oldukça uzun zamandır bekleniyor. PC oyuncularının da piyasaya sürülür sürülmez oynamak istiyor. Bunun önünde engel olmayacağının kesinleşmesi, onlar adına güzel bir gelişme.