YouTube'un mobil kullanıcıları için sunulan yeni arayüz, uzun video izlemek isteyen kullanıcıların alıştığı ana sayfa düzenini değiştiriyor. Birkaç uzun videodan sonra Shorts bölümleri karşıya çıkıyor. Reklamlar, oynatma listeleri, Playables oyunları ve topluluk gönderileri de araya girince aradığınız videoya ulaşmak giderek zorlaşıyor.

YouTube'un Ana Sayfası Neden Kalabalıklaştı?

YouTube'un yeni mobil arayüzünde yaklaşık her üç veya dört uzun videodan sonra bir Shorts bölümü gösteriliyor. Ana sayfada aşağı indikçe kısa videolarla daha sık karşılaşıyorsunuz. Shorts bölümlerinin görünümü de değişmiş durumda. Önceki tasarımda küçük resimlerin sağında ve solunda boşluk bulunurken yeni düzende videolar ekranın tamamına yayılıyor.

Her bölümde gösterilen video sayısı da altıdan dörde düşürülmüş. Aynı alanda artık daha az video görebiliyorsunuz. Tasarımın görsel bütünlüğü ise pek başarılı değil. Izgaranın yalnızca alt köşeleri yuvarlatılmış, üst köşeleri keskin bırakılmış.

YouTube'un Ana Sayfasında Daha Çok Hangi İçerikler Var?

YouTube'un ana sayfasının kalabalık görünmesinin tek suçlusu Shorts değil. Playables oyunları, reklamlar, oynatma listeleri, fotoğraflar ve topluluk gönderileri de ana sayfada daha fazla karşımıza çıkıyor. Farklı içerik türlerinin aynı akışta toplanması gezinmeyi zorlaştırıyor. Bir içeriği açmak için küçük resmine dokunmadan önce bunun gerçekten bir video olup olmadığını anlamaya çalışmanız gerekebiliyor.

Editörün Yorumu

YouTube'un farklı içerik türlerini aynı akışta göstermesi, yeni şeyler keşfetmek isteyenler için faydalı olabilir. Shorts izleyenler, topluluk gönderilerini takip edenler veya Playables oyunlarıyla ilgilenenler farklı içeriklere tek bir ekrandan ulaşabiliyor.

YouTube'u daha çok uzun video izlemek için kullananlar açısından ortada daha farklı tablo var. Aradığınız videoya ulaşmak için sürekli Shorts bölümlerini, reklamları ve farklı içerik türlerini geçmeniz gerekiyor. Belirli kanalları takip eden kullanıcılar da abonelikler sekmesinin yerinin değiştirilmesiyle alıştıkları düzenden faydalanamıyor.

Bir platformda farklı içerik türlerinin bulunması elbette kötü değil ama bu çeşitlilik, kullanıcıların aradığı içeriğe ulaşmasını zorlaştırıyorsa işte o zaman ortada bir sorun var demektir. YouTube'un yeni tasarımının eleştirilmesi de bence en çok bundan kaynaklı.