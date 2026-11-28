Microsoft, Windows 11'in arka plandaki RAM kullanım oranını düşürerek 860 MB'tan fazla RAM'i serbest bıraktı. Defender, OneDrive ve Microsoft 365 gibi şirketin kendi uygulamalarında yapılan düzenlemeler, özellikle 8 GB RAM'li bilgisayarlarda daha akıcı bir kullanım imkânı sağlıyor.

Microsoft Hangi Uygulamalarda RAM Tasarrufuna Gitti?

Microsoft'un Ignite 2026 etkinliğinde paylaştığı verilere göre Defender, OneDrive ve Purview gibi arka plan servislerinde yarım GB'tan fazla RAM kullanımı azaltıldı. Microsoft 365 uygulamalarında ise yaklaşık 360 MB tasarruf sağlandı. Windows 11 artık ihtiyaç duyulmayan bazı bileşenleri başlangıçta belleğe yüklemiyor. Aynı altyapıyı kullanan bileşenler de RAM'i ortak kullanabiliyor.

8 GB RAM'li Bilgisayarlarda Performans Ne Kadar Arttı?

Microsoft, 8 GB RAM'e sahip bir bilgisayarda Teams görüşmesi, 4K video oynatma, Edge'de 20 sekme, Outlook ve büyük Office dosyalarını aynı anda çalıştırarak test yaptı. Ekim 2026 sürümü, Ocak 2026 sürümüne kıyasla bu işlemleri yüzde 21 daha hızlı tamamladı. Diğer test sonuçları şu şekilde:

Microsoft 365 ofis yazılımlarında uygulamalarında yüzde 10 daha yüksek performans.

İşlemlerin gerçekleşme hızında yüzde 20 iyileşme.

8 GB RAM'li bilgisayarlarda aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirme performansında yüzde 40'a varan artış.

Windows 11'deki RAM Tasarrufunun Arkasında Ne Var?

Yapay zekâ veri merkezlerinin bellek talebindeki artış, RAM fiyatlarını yükseltiyor. Bilgisayar üreticileri de artan donanım maliyetleriyle karşı karşıya. Microsoft da büyük ihtimalle mevcut bilgisayarların donanımını değiştirmeden daha verimli çalışmasını sağlamak için Ocak 2026'dan itibaren optimizasyon çalışmalarına ağırlık verdi. Bu optimizasyon çalışmaları sadece 8 GB RAM'li bilgisayarlarla da sınırlı değil. Microsoft'un açıklamasına göre 32 GB ve 64 GB RAM kullanan sistemlerde de aynı iyileştirmelerden yararlanılabiliyor.

Editörün Yorumu

Windows 11'in bellek kullanımını azaltılması, özellikle 8 GB RAM'li dizüstü bilgisayarlarını değiştirmeyi düşünmeyenler için oldukça iyi bir gelişme. Tarayıcıda çok sayıda sekme açıkken Teams'te görüşme gerçekleştirmek ya da aynı anda birkaç ofis yazılımını kullanmak, bu bilgisayarlarda RAM kullanımını hızla artırabiliyor. Arka planda daha az RAM kullanılması ise günlük kullanımda yaşanan sorunları minimum seviyeye indirebilir.