Google Dokümanlar kullananlar artık Microsoft Word belgelerini Google'ın kendi dosya formatına dönüştürmeden karşılaştırabilecek. İki farklı DOCX dosyası arasındaki değişiklikleri görmek için belgeleri ayrı ayrı kaydetmeye gerek kalmayacak. Bu özellik, aynı belge üzerinde hem Word hem de Google Docs kullanan ekiplerin işini kolaylaştıracak.

Google Dokümanlar ile Word Belgeleri Nasıl Karşılaştırılacak?

Google Dokümanlar üzerinden bugüne kadar Microsoft Word dosyaları Drive üzerinden açabiliyor, düzenleyebiliyor ve paylaşabiliyordu. Ne var ki iki farklı Word belgesini karşılaştırmak için dosyaların önce Google Dokümanlar biçimine dönüştürülmesi gerekiyordu.

Yeni güncellemeyle bu gereksinim kalkıyor. Karşılaştırmak istediğiniz Word dosyasını Google Drive'a yükledikten sonra Google Dokümanlar'da "Araçlar > Belgeleri karşılaştır" yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Daha sonra DOCX dosyasını seçtiğinizde iki belge arasındaki farklılıklar otomatik olarak gösterilecek.

Dokümanlar, eklenen ve değiştirilen bölümleri renkli işaretlerle gösterecek. Değişiklikleri tek tek incelemek mümkün olacak. Karşılaştırma tamamlandığında yeni bir belge oluşturulacak ve düzenlemeler öneri olarak bu belgede yer alacak. İlk dosyalar ise olduğu gibi kalacak.

Google Dokümanlar'ın Yeni Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Google, özelliği tüm kullanıcılara kademeli olarak sunmaya başladı. Google Workspace ve Workspace Individual abonelerinin yanı sıra kişisel Google hesabına sahip olanlar da belge karşılaştırma özelliğinden faydalanmaya başlayacak. Bu arada varsayılan olarak etkin olduğundan dolayı Google Workspace yöneticilerinin herhangi bir ayar yapması gerekmiyor.

Editörün Yorumu

Hem Word hem Google Dokümanlar kullananlar için bu özellik epey zaman kazandırabilir. Sözleşme hazırlayanlar, müşterilerinden düzenlenmiş dosyalar alanlar ve aynı raporun farklı sürümleri üzerinde çalışanlar için ihtiyaç duyulan bir özellikti. Google Dokümanlar, bundan sonraki süreçte kullanıcılara daha çok katkı sağlayacaktır.