En İyi Samsung Modelini "Galaxy S26 Pro" Bitirdi

Galaxy S26 serisini gelecek sene görücüye çıkaracak olan Samsung, radikal bir değişikliğe giderek "Plus" ve "Galaxy S" modellerini ortadan kaldırma kararı aldı. Plus modelinin yerini "Edge" varyantının alacağı doğrulandı. Ancak gözler uygun fiyatlı, giriş seviyesindeki Galaxy S modeline çevrildiğinde durum aynı değil. Bu cihaz, tamamen ortadan kalkacak.

Fiyat/Performans Samsung Galaxy S Yerine Amiral Gemisi

Samsung'un Galaxy S modelini iptal etmesi daha şimdiden tartışma konusu oldu. En uygun fiyatlı modelin yerine Galaxy S26 Pro adını taşıyan bir modelin geleceği konuşuluyor. Ancak bu model, giriş seviyesinde bir alternatif değil, direkt bir amiral gemisi olarak Apple ve Google gibi büyük rakiplerinin Pixel 10 Pro ve iPhone 17 Pro gibi modellerine rakip olacak. Dolayısıyla bütçe dostu bir Samsung modeli değil, rakiplere karşılık doğmuş bir model karşımıza çıkacak.

Galaxy S26 Pro Beklenen Teknik Özellikler

Samsung, Galaxy S26 Pro'yu kompakt bir amiral gemisi modeli olarak konumlandırmayı planlıyor. Ekran boyutu 6,27 inç olarak sızdırıldı; bu, Galaxy S25'teki 6,2 inç ile karşılaştırıldığında daha hafif çerçeveler görüyoruz.

Cihazda 4.300 mAh değerinde bir batarya olması bekleniyor. Bir başka beklenti ise Galaxy S26 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi alacak telefonlar arasında olması. Telefona dair başka bir bilgi henüz bulunmuyor. Samsung bu konuda henüz karar aşamasında olduğundan, piyasaya sürülecek model bambaşka bir isimle de anılabilir.