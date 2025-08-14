Samsung Galaxy Tab S11'in Bataryası Sızdı: Hayal Kırıklığı Yaratıyor

Henüz piyasaya çıkmadan Avrupa EPREL veri tabanında enerji etiketi ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S11 serisinde kullanılacak bataryanın detayları ortaya çıktı. Kullanıcılar büyük bir yükseltme beklerken Samsung bu model için aşağı yönlü bir geliştirme kullanmış. Sızıntılar, Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra'nın bataryaları, bir önceki nesil olan Tab S10'a göre önemli bir düşüşle geleceğini gösteriyor.

Galaxy Tab S11 Serisi Batarya Kapasitesi

Bataryalar daha önceki serilerde 2.000 şarj döngüsüne kadar dayanıyordu. Ancak Galaxy Tab S11 serisinde bu döngünün 1.200 ile sınırlı olacağı ortaya çıktı. Bu da batarya ömrünün çok daha kısa sürede biteceğini gösteriyor. Galaxy Tab S11, tahmini olarak 81 saat dayanacak. Üst model Galaxy Tab S11 Ultra ise yaklaşık 95 saat kadar performans sergiliyor.

Galaxy Tab S11 Serisi Beklenen Özellikleri (Sızıntı)

Cihaz henüz piyasaya sürülmediğinden teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmadı. Ancak sızdırılan bilgilere göre her iki cihaz da kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 veya 8 ile çıkıyor. Tab S11 serisinde bir adet standart model, bir adet ise yüksek model bulunuyor. Bataryasına rağmen en iyi tabletler arasındaki yerini almaya hazırlanan Galaxy Tab S11 tablet serisi özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Galaxy Tab S11 (Standart Model) Özellikleri

11 inç AMOLED ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlük

12 GB RAM

MediaTek Dimensity 9400 işlemci

8400 mAh batarya

45W hızlı şarj desteği

128 GB/256 GB/512 GB depolama seçenekleri

microSD kart desteğiyle depo genişletme

3 MP arka kamera, 12 MP ön kamera

Gömülü parmak izi okuyucu

S Pen

Galaxy Tab S11 Ultra Özellikleri