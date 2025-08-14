Samsung Galaxy Tab S11'in Bataryası Sızdı: Hayal Kırıklığı Yaratıyor
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen tableti Galaxy Tab S11'in batarya boyutu ortaya çıktı. Galaxy Tab S11 serisinin batarya ömrü çok kısa.
Henüz piyasaya çıkmadan Avrupa EPREL veri tabanında enerji etiketi ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S11 serisinde kullanılacak bataryanın detayları ortaya çıktı. Kullanıcılar büyük bir yükseltme beklerken Samsung bu model için aşağı yönlü bir geliştirme kullanmış. Sızıntılar, Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra'nın bataryaları, bir önceki nesil olan Tab S10'a göre önemli bir düşüşle geleceğini gösteriyor.
Galaxy Tab S11 Serisi Batarya Kapasitesi
Bataryalar daha önceki serilerde 2.000 şarj döngüsüne kadar dayanıyordu. Ancak Galaxy Tab S11 serisinde bu döngünün 1.200 ile sınırlı olacağı ortaya çıktı. Bu da batarya ömrünün çok daha kısa sürede biteceğini gösteriyor. Galaxy Tab S11, tahmini olarak 81 saat dayanacak. Üst model Galaxy Tab S11 Ultra ise yaklaşık 95 saat kadar performans sergiliyor.
Galaxy Tab S11 Serisi Beklenen Özellikleri (Sızıntı)
Cihaz henüz piyasaya sürülmediğinden teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmadı. Ancak sızdırılan bilgilere göre her iki cihaz da kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 veya 8 ile çıkıyor. Tab S11 serisinde bir adet standart model, bir adet ise yüksek model bulunuyor. Bataryasına rağmen en iyi tabletler arasındaki yerini almaya hazırlanan Galaxy Tab S11 tablet serisi özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Galaxy Tab S11 (Standart Model) Özellikleri
- 11 inç AMOLED ekran
- 2560 x 1600 piksel çözünürlük
- 12 GB RAM
- MediaTek Dimensity 9400 işlemci
- 8400 mAh batarya
- 45W hızlı şarj desteği
- 128 GB/256 GB/512 GB depolama seçenekleri
- microSD kart desteğiyle depo genişletme
- 3 MP arka kamera, 12 MP ön kamera
- Gömülü parmak izi okuyucu
- S Pen
Galaxy Tab S11 Ultra Özellikleri
- 14.6 inç AMOLED ekran
- 2960 x 1848 piksel çözünürlük
- 12 GB/16 GB RAM seçenekleri
- MediaTek Dimensity 9400 işlemci
- 11.600 mAh batarya
- 45W hızlı şarj desteği
- 256 GB/512 GB/1 TB depolama seçenekleri
- microSD kart desteğiyle depo genişletme
- 13 MP arka kamera, 12 MP ön kamera
- S Pen