Galaxy S20 FE 5G İçin Beklenen Güncelleme Yayında: Kesinlikle Yükleyin!

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü üzerinde son aşamaya geçen Samsung, kullanıcı güvenliğini artıran güncellemeleri de ihmal etmiyor. Güney Koreli üretici, son olarak Galaxy S20 FE için birçok güvenlik sorununu ortadan kaldıran bir yamayı kullanıma sundu.

Galaxy S20 FE İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 FE 5G için Ağustos 2024 yamasını yayınladı. G781USQSIHXG1 yapı numarasıyla gelen güncelleme ilk etapta sadece ABD'deki modeller için kullanıma sunuldu. Ancak, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de yayınlanacağını belirtelim.

Samsung'un daha önce belirttiği gibi, Ağustos güncellemesi oldukça kritik ve tamı tamına 50 güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte, yamayı cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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