Samsung’dan Galaxy S21 FE İçin Sevindiren Haber: En Beğenilen Özelliğe Kavuştu!

Samsung, Kamera Asistanı uygulamasını neredeyse iki yıl önce başlattı. Ancak, teknoloji devinin amiral gemisi telefonları bu uygulama avantajlarının tadını çıkarırken, bazı fan edition telefonları için durum aynı değildi.

Yeni gelişmelerle birlikte, popüler fan edition modellerden biri olan Galaxy S21 FE sahipleri artık uygulamadan yararlanabilecek gibi görünse de, iddialara göre cihaz sahipleri Kamera Asistanı'nın tüm özelliklerine erişemeyebilir.

Samsung, Kamera Asistanı Uygulaması İçin Yeni Bir Adım mı Atıyor?

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Galaxy S21 FE'ye sessizce Kamera Asistanı desteği getirmiş görünüyor. Hatta bu destek güncellemesi, Ocak gibi oldukça erken bir tarihte yayımlanmış olabilir.

Kamera Asistanı, Samsung'un standart kamera uygulamasını kişiselleştirmenizi sağlayan bir araçtır. Örneğin, zamanlayıcı işleviyle kaç fotoğraf çekileceğini belirleyebilir veya kameranızın erişim ekranına özel bir 2x yakınlaştırma seçeneği ekleyebilirsiniz.

Ancak Galaxy S21 FE, uygulamanın tüm özelliklerini desteklemiyor olabilir çünkü yapılan bazı haberlere göre S21 FE cihazının otomatik lens değiştirme veya otomatik HDR görüntü yakalama gibi bazı temel özelliklere sahip olmayacağı belirtiliyor.

Bu yeteneklere sahip olmak elbette harika olurdu, ancak eksiklerle başlamak bile önemlidir. Ayrıca, firma ilerideki güncellemelerle bu özellikleri ekleyebilir. Kamera Asistanı uygulamasını Galaxy Mağazasından indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.