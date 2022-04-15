Galaxy S22'nin Aşırı Isınması Yalnızca Samsung'un Hatası Olmayabilir

Galaxy S22 serisi bugüne kadar Samsung için büyük bir başarı oldu ancak şirket büyük bir skandala karşı da kendini savunmak zorunda kaldı. Serinin ilk sahipleri, Samsung'un Galaxy S22'deki aşırı ısınmayı önlemek ve pil ömrünü korumak için uyguladığı tartışmalı onarım yollarıyla karşı karşıya kaldı.

Yine de Samsung'un Galaxy S22'deki sorunlardan tamamen sorumlu olmayabileceği ortaya çıktı. Aşırı ısınma yaşayan sadece Galaxy S22 telefonları değil, mevcut tüm amiral gemileri.

Son yıllarda yeni Galaxy telefonunuzun neden bu kadar ısındığını merak ettiyseniz yalnız değilsiniz. Birçok kişi, özellikle Samsung'un önceki Exynos işlemcili telefonları da dâhil olmak üzere Galaxy telefonlarının aşırı ısınmasından şikayetçi. Şirket, eleştirileri kabul ederek geçen yıl sorunları düzeltme sözü vermişti.

Galaxy S22'deki Skandal Performans Kısıtlamaları

Neredeyse bir yıl sonra Galaxy S22'de performans kısıtlama skandalı ortaya çıktı. Cihazlarda aşırı ısınmayı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için performans kısıtlanıyordu. Bu davranış yanıltıcı olabilir çünkü alıcılar telefonun daha uzun süreler boyunca reklamı yapılan performansı sunabileceğini düşünebilir ancak telefonlardaki performans kısıtlama sistemi devreye girerek, telefonun en üst seviye performansa ulaşması engelleniyordu.

Samsung, Kore ve Avrupa'daki Galaxy S22 performans kısıtlamaları için bir düzeltme yayınlayarak hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi. Dahası, Koreli dev yaşanan aksilik için hissedarlardan özür diledi. Takip eden haftalarda Samsung, Galaxy S22 gibi Galaxy cihazları için işlemcilerini elden geçirmeyi planladığını duyurdu.

Bu haberle birlikte ortaya yeni iddialar da atılmaya başlandı. Öyle ki bu karar alındığına göre Galaxy cihazlarda yaşanan sorunlar performans kısıtlamalardan değil, doğrudan işlemcilerden kaynaklanıyor olabilir. Samsung'un Exynos işlemcilerden vazgeçmesi bu iddiayı doğrular nitelikte.

Adı açıklanmayan bir endüstri kaynağının vermiş olduğu demeçte şu ifadeler yer alıyor:

"Şu anda Qualcomm'un Snapdragon ve Samsung Electronics'in Exynos işlemcileri çoğu amiral gemisi Android telefonunda kullanılıyor ve bu telefonlar ısınma, performans ve güç tüketimi açısından sorunlu."

Samsung'un yeni işlemcilerinin ne olacağı ve bu sorunlar hakkında ne gibi kararlar alacağı şimdilik belirsiz.