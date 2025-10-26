Galaxy S23 Sahiplerine Müjdeli Haber: One UI 8 Geri Döndü!

Samsung, One UI 8 güncellemesini Eylül ayında amiral gemileri için yayınlamaya başlamış olsa da, bu ayın başlarında bazı sorunlar ortaya çıktı. Galaxy S24 ve Galaxy S22 gibi cihazların One UI 8 güncellemelerinin sunuculardan çekilmesinden sonra Galaxy S23'ün de aynı kaderi paylaştığını sizlere duyurmuştuk.

Galaxy S23 One UI 8 Güncellemesi Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Birkaç günlük bekleyişin ardından Samsung cephesinden müjdeli haber geldi. Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için Android 16'yı temel alan One UI 8 güncellemesininin dağıtımı yeniden başladı.

Ekim 2025 güvenlik yamasını içeren bu yeni güncelleme, Galaxy S23'ünüzü güncelleme geri çekilmeden önce One UI 8'e yükselttiyseniz yaklaşık 385 MB boyuta sahip. Yani küçük bir düzeltme güncellemesi göreceksiniz. Hali hazırda One UI 7'yi kullananlar ise çok daha büyük bir boyut ile karşılaşacak.

Markanın ana vatanı Güney Kore'de dağıtımına başlanılan güncelleme kısa süre içerisinde Avrupa'daki ve ülkemizdeki cihazlara gelecek. Güncelleme uyarısını bekleyebilir ya da belirli aralıklarla Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve Yükle yolunu takip ederek manuel kontrol gerçekleştirebilirsiniz.

Galaxy S23 FE için de güncellemenin devam etmesi bekleniyor. Bazı kullanıcılar One UI 8'i yükledikten sonra pil ömrünün yetersiz olduğunu söylerken, Bluetooth sorunları yaşayanlarda oldu. Samsung'un amiral gemileri için One UI 8'i kısa süreliğine geri çekmesinin asıl sebebini bilmiyoruz.