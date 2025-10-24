Kullanıcılar Tepki Gösterdi, Samsung Geri Adım Attı!

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını geliştirmenin yanı sıra yazılım tarafında da dikkat çekici yenilikler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda şirketin ayarlanabilir Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliğini test ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Güney Koreli teknoloji devi, 3D efektli uygulama simgeleri için bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar...

Samsung, One UI 8.5’te 3D Simgeleri Sadeleştiriyor

Samsung, yakın zamanda One UI 8.5 için yayınladığı test sürümünde uygulama simgelerine 3D efektler eklemişti. Bu değişiklikteki gölge ve derinlik efektleri oldukça göze çarpıyordu ve bu yüzden kullanıcılar arasında çok konuşuldu. Ancak kullanıcıların büyük çoğunluğu, söz konusu efektleri abartı buldu ve sade tasarımın daha hoş olduğunu ifade etti. Görünüşe göre Samsung, gelen tepkileri dikkate aldı.

Firma, One UI 8.5 için yeni bir test sürümü yayınladı ve bu sürümle birlikte 3D simgelerdeki efektleri büyük ölçüde azalttı. Yeni tasarımda gölge ve derinlik daha yumuşak hale getirilmiş, genel görünüm ise One UI 8.0’daki sade ve düz ikonlara benzemiş durumda. Samsung, yeni arayüz değişikliklerini genellikle herkese sunmadan önce farklı tasarım denemeleriyle test ediyor.

Bu nedenle ekran görüntülerindeki uygulama simgelerinin bu halde kalmayabileceğini söylemek mümkün. Şirketin final sürüm öncesinde birkaç görsel dokunuş daha yapması oldukça olası. Nihai tasarımın nasıl görüneceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Kararlı One UI 8.5 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, One UI 8.5’in test sürecini şu anda yalnızca kapalı bir kullanıcı grubuyla sürdürüyor. Kararlı sürümün tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak mevcut takvime bakıldığında güncellemenin önümüzdeki yılın ilk aylarında dağıtıma başlaması bekleniyor. Bununla birlikte Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi alacak modellerin sayısı ise oldukça fazla.

Samsung Galaxy S25, S24, S23, S22 ve S21 serisinin One UI 8.5 ile buluşması bekleniyor. Katlanabilir modellere baktığımızda ise Galaxy Z Fold / Flip 6, Fold / Flip 5 ve Fold / Flip 4'ün de güncellemesi alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.