Türkiye'de de Satılıyor: Samsung'dan Bir Telefona Daha One UI 9 Müjdesi!

Samsung'un One UI 9 güncellemesi için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek Galaxy S26 ailesi için üç beta sürümü yayınlayan Güney Koreli marka buna ek olarak bazı modellerini de kendi bünyesinde test etmeye devam ediyor. Görünüşe göre bir Samsung telefonu için daha One UI 9 testleri başladı.

One UI 9 Testleri Hangi Samsung Telefonu İçin Başladı?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy S24 FE için test etmeye başladı. Akıllı telefon için test edilen sürümün S721BXXUCEZF7 yapı numarasına sahip olduğunu belirtelim. Öte yandan bu bir beta güncellemesi değil. Yani şirket One UI 9'u Galaxy S24 FE'de dahili olarak test ediyor diyebiliriz.

Galaxy S24 FE İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Samsung, Android güncellemelerini daha çok en son çıkan amiral gemisi telefonlarında test ediyor. Buna bir örnek verecek olursak One UI 9 sürümü şu anda sadece Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra ile beta sürecinde. Hatta Galaxy S25 veya S24 serisi için bile bir beta yamasını yayınlanmadı. Yani bir son dakika değişikliği olmaması durumunda Galaxy S24 FE için en azından şu anda bir beta güncellemesinin yayınlanması beklenmiyor. Muhtemelen cihaz doğrudan kararlı sürümü alacak gibi görünüyor.

Galaxy S24 FE Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'dan henüz bir açıklama gelmese de One UI 9 muhtemelen önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte piyasaya sürülecek. Yani bu üç katlanabilir telefon yeni sürümü çalıştıran ilk modeller olacak. Bunun sonrasında ise uyumlu modeller için dağıtımın başlayacağını söylemek mümkün.

Galaxy S24 FE'nin ne zaman güncelleneceğine gelirsek muhtemelen biraz daha beklememiz gerekeceğini belirtelim. Güney Koreli marka ilk etapta Galaxy S26 serisini ve sonrasında ise geçmiş yıllarda çıkış yapan amiral gemisi telefonlarını yeni sürüme geçirecek. Galaxy S24 FE'nin ise çok yüksek ihtimalle eylül ayı civarında güncellemeyi alması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Samsung kullanıcısı olarak One UI 9 güncellemesini heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Açıkcası telefonumun yeni sürümü ne zaman alacağını tam olarak bilmiyorum. Ancak halihazırda dağıtımı devam eden One UI 8.5 güncellemesinde çok fazla beklemek zorunda kalmamıştım. Muhtemelen yeni sürümde de benzer bir durum söz konusu olacak diyebilirim.