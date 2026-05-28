Samsung'dan Tablet Gibi Telefon Geliyor! İnce ve Çok Güçlü (Video)

Samsung'un geniş ekrana sahip katlanabilir telefonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu doğrultuda Galaxy Z Fold 8'in görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Görünüşe göre cihaz, diğer katlanabilir telefonlardan biraz farklı bir görünüme sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurularak Samsung Galaxy Z Fold 8'in bir maketi hazırlandı. 14 saniye uzunluğundaki videoya göre katlanabilir telefon, tıpkı Galaxy S25 Edge gibi çok ince bir gövde ile birlikte gelecek. Cihazın arka yüzeyinde Dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZp — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 28, 2026

Geniş ekranlı katlanabilir telefonun isminin Galaxy Z Fold Wide olacağı söyleniyordu ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan yeni bir iddiaya göre bu modelin ismi Galaxy Z Fold 8 olacak. Galaxy Z Fold 7'nin yeni modeli ise Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak adlandırılacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

İkinci Ekran Boyutu: 5,4 inç

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 10 MP

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

4800 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alacak. For Galaxy sürümü, Samsung'un mobil cihazlarına özel olarak optimize edildi. İki sürüm arasında bazı farklar bulunuyor. For Galaxy sürümü, standart sürüme kıyasla daha yüksek frekans hızına sahip.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. For Galaxy sürümünün Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'da da yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunabilir. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alabilir. Bu arada Ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8'de 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 7'de 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Z Fold 7, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7 için 101 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 110 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8'in tasarımını çok beğendim. Bence geniş ekranlı katlanabilir telefonda hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli olacaktır. Bu arada cihazın çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilriim. Hatta video düzenleme gibi ağır işler de rahatlıkla yapılabilecektir.