Galaxy S24 FE, Samsung'un İnternet Sitesinde Yerini Aldı!

Sızıntılar ile uzun süüredir gündemde olan Samsung Galaxy S24 FE hakkında olumlu gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'nin en büyük operatörlerinden EE, Nisan ayında telefonu SM-S721U model numarasıyla listelemişti. Samsung Fransa'nın SM-S721B model numarası için destek sayfasını yayına almasıyla telefon kesinleşti.

Galaxy S24 FE, Samsung Destek Sayfası Açıldı

ABD'de satılan telefonların sonuna U harfi eklenirken, Avrupa ve İngiltere'de B eki kullanılıyor. Bu yüzden EE'nin yanlış model kodunu kullandığını söylemeliyiz. 8 GB RAM'e sahip olan S24 FE gücünü Exynos 2400 işlemciden alıyor. Bu işlemci hali hazırda satışta olan Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde de yer alıyor.

Fransa'da destek sayfasındaki model kodunun sonunda DS ifadesi yer alıyor. Bu telefonun çift SIM versiyonu olduğu anlamına geliyor. Ülkemize çift SIM ile gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz ancak pek önemi yok. eSIM aracılığıyla diğer hattı aktif edebiliyorsunuz.

Nane, Krem, Mor, Çivit Mavisi, Grafit ve Mandalina olmak üzere altı farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenilen Galaxy S24 FE'nin S24 ve S24+ ile aynı kamerayı: 50 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.57” sensörü kullanacağı söyleniyor. Diğer iki kameranın da aynı olma ihtimali yüksek.

Galaxy S23 FE modeli 5 Ekim 2023 tarihinde duyuruldu. Bu nedenle S24 FE'nin de Ekim ayında tanıtılmasını bekliyorduk ancak bazı kaynaklar telefonun 2025'in başlarına ertelendiğini iddia ediyor.