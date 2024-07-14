Samsung Galaxy S25 Ultra Beklediğinizden Farklı Görünebilir!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ve saatlerinin tanıtılmasının ardından gözler amiral gemisi Galaxy S25 serisine çevrilmiş durumda ve bugün Galaxy S25 Ultra ile ilgili dikkat çekici bir gelişme ortaya çıktı.

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S25 Ultra modeli, önceki modellere göre daha fazla tasarım değişikliği sunacak. Galaxy S24 Ultra’nın keskin köşelerinin düzeltileceğine dair söylentilerin ardından, şimdi de telefonun kenarlarında önemli değişiklikler yapılacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung'a yönelik sızıntılarıyla bilinen Ice Universe’e göre Galaxy S25 Ultra’nın orta çerçevesi asimetrik bir tasarıma sahip olacak. Bu, çerçevenin telefonun arka kısmına yakın yerinin yuvarlatılmış, ekrana yakın kısmının ise daha düz olacağı anlamına geliyor. Bu tasarım değişikliğinin, telefonun elde daha rahat tutulmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar Galaxy S24 Ultra’nın sivri kenarlarının rahatsız edici olduğunu ve telefonun büyük orta çerçevesinin geniş görünmesine neden olduğunu belirtiyorlardı. Galaxy S25 Ultra, bu şikayetleri gidermeye yönelik tasarım değişiklikleriyle geliyor.

Samsung ayrıca telefonun kenar çerçevesini de inceltmeyi amaçlıyor. Galaxy S25 Ultra’nın, 7.6 mm kalınlığındaki Galaxy S24 Ultra ile benzer genişlikte olması bekleniyor.

Peki sizin Galaxy S25 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.