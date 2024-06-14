Kesinlikle Yükleyin: Galaxy S24 Serisi için Beklenen Güncelleme Yayında!

Güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden Samsung şu sıralar Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli üretici bunun yanı sıra kullanıcı güvenliğini artıran güvenlik yamalarını da ihmal etmiyor. Son olarak Samsung Galaxy S24 serisi için beklenen güncelleme yayınlandı.

Samsung Galaxy S24 Serisi için Haziran 2024 Güvenlik Güncellemesi Yayında

Bilindiği üzere Haziran 2024 güvenlik yamasını ilk alan modeller Galaxy S24 serisi oldu. Ancak bugüne dek söz konusu güncelleme sadece akıllı telefonların Kore ve ABD versiyonları için yayındaydı. Bu durum an itibariyle değişti ve artık Avrupa sürümleri de güncellemeyi yüklemeye hak kazandı.

Peki Galaxy S24 sahiplerinin bu güncellemeyi neden yüklemesi gerekiyor? Cevabı ise oldukça basit. Zira Haziran 2024 yaması tamı tamına 59 güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor ve kullanıcıları olası güvenlik tehlikelerine karşı daha korunaklı hale getiriyor.

Haziran 2024 güncellemesini akıllı telefonunuza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli.

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