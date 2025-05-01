iPhone 17 Air'in Rakibi Galaxy S25 Edge'in Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen iPhone 17 Air rakibi Galaxy S25 Edge'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme gelen Evan Blass, şirketin tanıtım için paylaşacağı resmi posterlerden birini ele geçirerek sosyal medyada paylaştı. Böylelikle telefonun beklediğimizden bile erken geleceği doğrulanmış oldu.

Galaxy S25 Edge Ne Zaman Çıkacak?

Evan Blass'ın paylaştığı İtalyanca posterde "13 maggio 2025" (13 Mayıs 2025) tarihi ve "Beyond slim" (Sınırları aşan incelik) sloganı yer alıyor. Bu da telefonun sadece 12 gün sonra tanıtılacağı ve satışa çıkacağı anlamına geliyor.

Bildiğiniz üzere dedikodular Samsung'un Galaxy S25 Edge'i önce Güne Kore'de satışa çıkaracağı yönündeydi. Şirketin bu stratejiyi sık sık uyguladığını göz önünde bulundurursak bu durum kimse için sürpriz olmazdı. Ancak İtalyanca poster telefonun tüm dünyada eş zamanlı satışa çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

Henüz şirketten konuyla ilgili resmi bir doğrulama gelmezken, sızıntılar doğruysa 13 Mayıs'ta bu telefon hakkında tüm detayları öğreneceğiz. Bildiğiniz üzere daha önce ortaya çıkan bazı iddialar S25 Edge'in oldukça dayanıklı bir telefon olacağını gösteriyordu. Ancak kullanıcıların asıl ilgilendiği nokta dayanıklılıktan çok batarya.

Geçmişte farkı boyutlarda ince ya da küçük telefonlar gördük. Ancak bunların hepsi güzel bir tutuş hissiyatına sahip olmasına rağmen pil ömrü konusunda hayal kırıklığı yarattı. Şirketin bu sorunu çözmek için yeni batarya teknolojileri kullanması beklense de ne derece başarılı olacağı belirsiz.

Galaxy S25 Edge Özellikleri (Muhtemel)

Ekran:

Boyut: 6.7 inç (6.66 inç veya 6.8 inç de ihtimaller dahilinde)

6.7 inç (6.66 inç veya 6.8 inç de ihtimaller dahilinde) Teknoloji: OLED

OLED Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel (FHD+)

1080 x 2400 piksel (FHD+) Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz En Boy Oranı: 20:9

20:9 Piksel Yoğunluğu: ~393 ppi

~393 ppi Diğer Özellikler: HDR10+, Çizilmeye dayanıklı cam (Corning Gorilla Glass Victus 2 iddiaları var)

İşlemci:

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm veya 4 nm üretim süreci)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm veya 4 nm üretim süreci) CPU Çekirdekleri: 7 veya 8 çekirdekli (yapılandırmaya göre değişebilir)

7 veya 8 çekirdekli (yapılandırmaya göre değişebilir) GPU: Adreno 830

Bellek ve Depolama:

RAM: 8 GB veya 12 GB (LPDDR5X)

8 GB veya 12 GB (LPDDR5X) Dahili Depolama: 128 GB, 256 GB, veya 512 GB (UFS 4.0)

128 GB, 256 GB, veya 512 GB (UFS 4.0) Harici Depolama: Yok

Kamera:

Arka Kamera (Çift Kamera): Ana Kamera: 200 MP (f/1.7 diyafram, OIS, PDAF, 1/1.3" sensör boyutu, 0.6 µm piksel boyutu) Ultra Geniş Açı: 12 MP

Ön Kamera: 10 MP veya 12 MP (f/2.4 diyafram, 26mm geniş açı)

10 MP veya 12 MP (f/2.4 diyafram, 26mm geniş açı) Video Kayıt: Arka: 8K UHD (7680x4320) @ 30fps, 4K UHD (3840x2160) @ 120fps, Full HD (1920x1080) @ 240fps Ön: 4K UHD (3840x2160) @ 60fps

Diğer Kamera Özellikleri: LED flaş, Portre Modu, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı, Panorama Selfi

Batarya:

Kapasite: 3900 mAh veya 4000 mAh (tipik)

3900 mAh veya 4000 mAh (tipik) Şarj: USB Type-C

USB Type-C Hızlı Şarj: 25W (kablolu)

25W (kablolu) Kablosuz Şarj: Var (15W kablosuz hızlı şarj iddiaları var)

Var (15W kablosuz hızlı şarj iddiaları var) Değişir Batarya: Yok

Tasarım:

Boyutlar: Yaklaşık 158.2 x 75.5 x 5.84 mm veya 159 x 76 x 6.4 mm

Yaklaşık 158.2 x 75.5 x 5.84 mm veya 159 x 76 x 6.4 mm Malzemeler: Arka: Cam veya Seramik (iddialar var), Çerçeve: Alüminyum veya Titanyum (iddialar var)

Arka: Cam veya Seramik (iddialar var), Çerçeve: Alüminyum veya Titanyum (iddialar var) Su ve Toz Direnci: IP68

Diğer Özellikler:

Android 15 tabanlı One UI 7

7 Yıl Güncelleme Garantisi

Belirtmekte fayda var ki bu özelliklerin önemli bir kısmı keisn değil. Galaxy S25 Edge'in tüm özelliklerini 13 Mayıs'taki muhtemel lansmanda öğreneceğiz.