Samsung’dan Türkiye'ye Özel ÖTV Hamlesi: Akıllı Telefonlar Ucuzlayabilir!

Son dönemde uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında dikkat çeken Samsung, satışa sunduğu cihazların daha geniş kitleler tarafından erişilebilir olması adına önemli adımlar atıyor.

Samsung Türkiye yöneticilerinden Murat Azdemir’in kısa süre önce yaptığı açıklamaya göre, şirket, Türkiye'deki telefonlarını daha uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturabilmek amacıyla ÖTV baremleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Samsung Telefonlarda ÖTV Baremleri Değişebilir

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, akıllı telefonlara olan erişimi artırmak ve pazarı canlandırmak amacıyla ÖTV baremleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Azdemir ayrıca, tarifelerden kaynaklı olası maliyet artışlarını ilk aşamada tüketicilere yansıtmayacaklarını da belirtti.

Türkiye akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 45’ini elinde bulunduran Samsung'un, küresel ölçekte ise yüzde 20’lik bir pazar payına sahip olduğunu açıklayan Azdemir, güncel olarak yürüttükleri yeni vergi çalışmasının otomotiv sektöründe de uygulandığını vurguluyarak, ÖTV baremlerinin değişebileceğini işaret etti.

Bu doğrultuda, ÖTV baremlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik kamu kurumlarıyla yürütülen görüşmelerin sürdüğü ifade eden Azdemir, Türkiye'deki vergi sisteminde yalnızca ÖTV değil, gözetim gibi farklı vergi kalemlerinin de bulunduğuna dikkat çekerken, şirketin kamu ile yakın temas haline olduğunu ve sadece vergilendirme değil, tüketici finansmanı gibi alanlarda da çözüm arayışında olduğunu belirtiyor.

Tüm tarafların kayba uğramadan ilerleyebileceği, tüketici lehine ve sektörün genel yararına hizmet edecek bir model üzerinde çalışıldığını dile getiren yönetici, Samsung'un bu süreçte dengeli bir yapı kurarak ortak fayda oluşturacak bir çözüm geliştirmeyi amaçladığını aktarıyor.

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