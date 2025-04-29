Galaxy S25 Edge Ön Kamerası Belli Oldu! İşte Detaylar

Akıllı telefon üreticileri arka kameralar konusunda heyecan verici adımlar atıyorlar ancak ön kamera için aynısını söylemek pek mümkün değil. Örnek vermek gerekirse Samsung, Galaxy S23 serisinden bu yana ön kamera için aynı 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerayı kullanıyor.

Galaxy S25 Edge Ön Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un en ince telefonu olarak yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 Edge'in ISOCELL 3LU olarak da bilinen S5K3LU sensörü kullanacağı ortaya çıktı. 4K 60 FPS ve Full HD çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapma imkanı sunan 1/3,2" sensör, çift piksel AF desteğine ve 1,12 μm piksel boyutuna sahip.

Bu ön kamerayı daha doğrusu kamera sensörünü hangi Samsung telefonlar kullanıyor? sorusuna Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra gibi geniş bir seri ile cevap verebiliriz.

Bu saydığımız telefonlar Samsung'un amiral gemisi ailesi içerisinde yer alıyor ve başarılı öz çekimler yapabiliyorlar. Bu kapsamda Snapdragon 8 Elite işlemcinin güç vereceği Galaxy S25 Edge'in de iyi pozlanmış, doğal cilt tonlarına sahip fotoğraflar sunacağına eminiz.

Bu kapsamda kullanıcılar kameranın kalitesine değil, çözünürlük konusunda artık büyük bir adım atılmamasına tepki gösteriyor.