Aşırı İnce Samsung Galaxy S25 Edge'in Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisini ocak ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterildi ancak detaylar paylaşılmadı. Yaşanan yeni sızıntı ile birlikte aşırı ince telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

Samsung Galaxy S25 Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S25 Edge 13 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılacak. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güney Kore merkezli teknoloji devinin belirtilen tarihte Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği öne sürüldü.

Galaxy S25 Edge'in ön siparişleri 14 Mayıs tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'a kadar devam edecek. İddiaya göre ilk olarak Güney Kore ve Çin'de satışa sunulacak telefon kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de piyasaya sürülecek. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy S25 Edge'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy S25 Edge 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun 5,84 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü. Gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alacak telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.

Samsung Galaxy S25 Edge'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy S25+ ile benzer fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yani inceliğiyle öne çıkacak telefon 999 dolar civarı başlangıç fiat etiketine sahip olacak.

Galaxy S25+ modeli Türkiye'de 63 bin 499 TL başlangıç fiyata satılıyor. Eğer söz konusu iddia doğruysa Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı 64 bin TL civarı olabilir. Bunun yalnızca bir tahmin olduğunu belirtelim.