Samsung Galaxy S25 FE'nin İşlemcisi Hayal Kırıklığı Olabilir

Samsung Galaxy S25 FE'nin bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor. Ama görünüşe göreSamsung'un kafası halen biraz karışık.

Normalde telefonun kalbinde Exynos 2400e olacaktı ama yeni çıkan bilgiler bu planın değişebileceğini gösteriyor. İddiaya göre üretim tarafında yaşanan sıkıntılar yüzünden şirket, MediaTek'in yeni canavarı Dimensity 9400'e geçme kararı üzerinde duruyor.

Exynos her ne kadar daha uygun görünse de şirket bunu kitabına uydurabilecek gibi değil.

Dimensity 9400 Performansı Exynos'tan İyi

Samsung'un kendi çipini kullanmak istemesi elbette anlaşılır bir şey. Hem maliyet düşüyor hem de para şirket içinde kalıyor. Ama işler her zaman istendiği gibi gitmiyor. Çünkü performans tarafında Dimensity 9400 açık ara önde.

TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen bu yonga, önceki modele göre hem daha güçlü hem de daha az enerji harcıyor. Özellikle tek çekirdek performansında %35, çoklu çekirdekteyse %28 gibi ciddi farklar var.

Üstelik bu, MediaTek'in Samsung'a ilk kıyağı da değil. Geçen yıl çıkan Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra modellerinde Dimensity 9300+ tercih edilmişti. Yani Samsung gerektiği zaman Exynos'tan vazgeçmeyi de biliyor. Şimdi de aynısı olacak gibi duruyor.

Galaxy S25 FE Ne Zaman Çıkacak?

S25 FE'nin yazılım geliştirmeleri başlamış durumda. ABD'de satışa çıkacak modelin kodu da belli oldu: SM-S731U. Cihazın Android 16 tabanlı One UI 8 ile geleceği biliniyor. Samsung'un FE modellerini genellikle sonbaharda çıkardığını düşünürsek, Eylül-Kasım arası bir lansman da gayet olası duruyor.

O zamana kadar "Exynos mu Dimensity 9400 mü?" belirsizliği devam edecek. Siz ne dersiniz? S25 FE, Dimensity ile mi daha iyi olurdu yoksa Samsung'un imzasını taşıyan bir işlemciyle mi çıkmalı? Yorumlarda konuşalım.