Samsung Galaxy S26'da Hayal Kırıklığı Yaratan Özellik

Samsung, yeni nesil Exynos 2600 işlemcisini 2nm mimaride geliştiriyor. Ancak işler tam da istendiği gibi gitmiyor. Verim oranları düşük kaldığı için şirket bu çipseti şimdilik sadece bazı pazarlarda kullanma kararı aldı.

Avrupa gibi bölgelerde kullanıcılar Exynos'lu Galaxy S26'ya razı gelecek. ABD ve belirli diğer büyük pazarlarda ise Galaxy S26, Snapdragon 8 Gen 3'ün halefi olan 8 Elite 2 ile sunulacak. Şirketin gönlündeki plan aslında tüm dünyaya Exynos 2600'ü vermekti ama üretim tarafında istenen seviyeye bir türlü gelinemeyince, yıllardır süren o meşhur çift işlemcili strateji tekrar devreye girdi.

Snapdragon ve Exynos Arasındaki Farklar

Snapdragon ve Exynos arasındaki farklar aslında uzun yıllardır tartışılan bir konu. Kimisi diyor ki performans farkı çok net hissediliyor. Bazısı ise günlük kullanımda bu farkın hiçbir etkisi olmadığını savunuyor. Yine de ortada bölgesel bir ayrım yapılması haliyle kimsenin hoşuna gitmedi.

Buna rağmen işin iyi tarafı da var. Samsung, Qualcomm ile yaptığı anlaşmayla Snapdragon 8 Elite 2 çiplerini kendi fabrikalarında üretmeye hazırlanıyor. Bu da hem maliyet avantajı sağlayacak hem de Samsung Foundry'nin yeniden büyük oyuncular arasına dönmesini kolaylaştıracak. Şirketin 3nm sürecindeki istikrarını artırıp 2nm üretime odaklanması da bunun bir parçası.

Apple ve Huawei İşlemcileri Önde Gidiyor

Exynos'un geleceği için en büyük motivasyon kaynağı Apple'ın M serisi işlemcileri. Apple, kendi donanımını kendisi üreterek performans-sistem uyumunu üst seviyeye taşıdı. Aynı şeyi Huawei de Kirin çipleriyle yapmaya çalışıyor.

Samsung bu yarışta kalmak istiyorsa Exynos'u küresel ölçekte rekabetçi bir seviyeye taşımak zorunda kalacak. Kullanıcılar işlemcide performans ve istikrar ararken şimdi iki farklı seçenek arasında kalmaları hoşlarına gitmedi. Galaxy S25 için böyle bir karmaşa olmamıştı zira her modelde Snapdragon işlemci vardı.

Siz bu ayrım konusunda ne düşünüyorsunuz? İki işlemci farkı günlük kullanımda hissedilir mi? Yorumlarda buluşalım.