Merak Edilen Soru Yanıt Buldu: Galaxy S25 Serisi Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S25 serisiyle ilgili bugüne dek birçok sızıntı ve rapor ortaya çıktı. Ancak, bunların hiçbirisi Güney Koreli üreticinin işlemci konusundaki kararını tam anlamıyla ele almadı. Son raporlar ise Galaxy S25 serisinin hangi işlemciyle satışa çıkacağını ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy S25, Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Hankyung'un son raporuna göre, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra, globalde Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy işlemcisini tercih edecek.

Bu kapsamda ilk etapta Güney Koreli üreticinin birkaç hafta önce duyurulan şirket içi Exynos 2500 yongasını Galaxy S25 ve Galaxy S25+'da kullanması planlansa da son dakika bir karar değişikliğinin yaşandığı belirtiliyor.

Bilindiği üzere marka, amiral gemisi Galaxy S akıllı telefonlarında kendi üretimi Exynos ve Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri kullanıyor. Hatta bugüne dek Snapdragon'lu modellerin Exynos'lulara kıyasla daha iyi performans gösterdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Son dakika karar değişikliğinin ardında bu gibi bir durumun olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

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