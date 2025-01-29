Yeni Galaxy S25 Özelliği: Kesintisiz Güncelleme Nedir?

Samsung'un Galaxy S25 serisi ile kullanıcılara sunduğu pek konuşulmayan bir özellik var: Seamless Updates veya Türkçe'ye çevrilmiş haliyle Sorunsuz Güncellemeler özelliği. Telefonlarımıza işletim sistemi güncellemelerini yüklemek genellikle 3 - 6 dakika arasında sürüyor.

Sorunsuz güncellemeler özelliği de tam bu noktada devreye giriyor ve güncellemelerin yüklenme süresini minimuma indiriyor. Samsung'un ilk olarak Galaxy A55 modelinde yer verdiği bu özellik Galaxy S25 serisi ile amiral gemilerine gelmiş oldu.

Galaxy S25, Sorunsuz Güncellemeler Özelliğine Sahip!

Bu özelliğin aktif olduğu telefonlarda güncellemeler cihaz açıkken yükleniyor. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse güncelleme işletim sisteminin hali hazırda kurulu olduğu bölümden farklı bir bölüme uygulanıyor.

Cihaz yeniden başlatıldığı zaman doğrudan güncellenen yazılımdan önyükleniyor ve bu sayede güncelleme sonrası uzun yeniden başlatma süresi ortadan kalkıyor. Google bu teknolojiyi 2016'da duyurdu. Samsung'un kullanmaya başlaması ise 8 yıl sürdü.

Bu özelliğin olmadığı telefonlarda güncelleme için cihazı yeniden başlatmanız ve işlem bitene kadar beklemeniz gerekiyor. Herkesin bildiği üzere bu süreçte telefonu kullanamıyoruz.