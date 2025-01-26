Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max Performans Testine Girdi: İşte Kazanan!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'yı resmen tanıttı. Teknolojiseverler, bu gelişme ile birlikte her sene olduğu gibi bu yıl da Samsung ve Apple'ın en yeni amiral gemilerini karşılaştırmaya başladı.

Tam da bu karşılaştırmalar kapsamında kısa bir süre önce ise Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max geniş çaplı bir performans testine girdi. Yapılan testler sonucunda özellikle performans alanında hangi telefonun daha iyi olduğu gözler önüne serildi.

Yeni Amiral Gemileri Performans Testinde Yenişemedi

Gerçekleştirilen CPU ve GPU testinde her iki telefonun da işlemci performansı gözlemlendi. Test sonucunda Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemcisi tek çekirdekli performansta 3220 puan alırken, çok çekirdekli testte 10.223 puan elde etmeyi başardı. Apple A18 işlemcili iPhone 16 Pro Max ise tek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3457 ve 8553 puana layık görüldü.

Sonuçlara baktığımızda Apple ve Samsung imzalı amiral gemilerinin tam olarak yenişemediğini söyleyebiliriz. Zira iPhone 16 Pro Max tek çekirdek performansında rakibini geride bırakırken, S25 Ultra çok çekirdekli testlerde Pro Max'e karşı üstün geliyor. Bu tabloda hangi telefonun daha güçlü olduğu sorusunun cevabı incelendiği alana göre değişiklik gösterebiliyor.

Öte yandan Galaxy S25 Ultra'nın özellikle çoklu işlemlerde veya CPU'ya ağır yük bindirecek görevlerde daha başarılı olduğunu belirtebiliriz. Benzer şekilde iPhone 16 Pro Max de daha hafif ve sürekli işlemlerde rakibine kıyasla bir nebze daha iyi sonuç verdiği söylemek mümkün.

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