Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max'in Başına Bela Olacak!

iPhone 16 Pro serisinin kullanıcılara teslim edilmesi sonrasında Apple'a karşı tepkiler artmaya başladı. Kamera butonunun çok işlevsel bir şekilde çalışmaması, Pro modelinin 128 GB'dan başlaması ve bir önceki modele kıyasla büyük bir değişim sunulmaması ilk tepkiler arasında yer alıyor.

Diğer yandan Pro serisine güç veren Apple A18 Pro şu anda bir telefonda yer alabilecek en güçlü işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ancak birkaç hafta içerisinde bu durum değişecek çünkü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci tanıtılacak. Önümüzdeki yılın başında da Galaxy S25 Ultra gelecek.

Galaxy S25 Ultra Performans Testi: Apple A18 Pro'ya Karşı!

Galaxy S25 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen Geekbench performans testi, UniverseIce tarafından X'te paylaşıldı. Telefonun tek çekirdek testinden 3011, çoklu çekirdek testinden ise 9706 puan aldığı görülüyor. Bir kıyaslama yapmak gerekirse: Galaxy S24 Ultra tek çekirdek testinden 2142, çoklu çekirdek testinden ise 6693 puan alıyor.

iPhone 16 Pro Max ile yapılan Geekbench testlerinde tek çekirdek skoru 3386 seviyesindeyken, çoklu çekirdek skoru 8306 seviyesinde. Bu Apple'ın tek çekirdek performansı konusunda Samsung'u geride bıraktığını ancak çoklu çekirdek performansında geride kaldığını gözler önüne seriyor.

Daha da önemlisi Galaxy S25 Ultra'nın piyasaya sürülmesi için önümüzde uzun bir süre var. Bu süreçte yapılacak olan yazılımsal optimizasyonlar performansı daha üst noktalara taşıyacak. Özetlemek gerekirse: Snapdragon 8 Gen 4'ten güç alacak olan birçok Android telefon, iPhone 16 Pro Max'e meydan okuyan bir performans sunacak.