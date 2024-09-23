iPhone 16 Pro'yu Geride Bırakan Android Telefon İşlemcisi!

iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesi ile gözler yeniden Android cephesine çevrildi. Samsung Galaxy S25 serisi heyecanla beklenirken, işlemci tarafında da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtılması için gün sayılıyor.

Android telefonlarda sıkça gördüğümüz Mediatek ise önümüzdeki ay Dimensity 9400 işlemcisini tanıtacak. Tayvanlı şirketin "bugüne kadarki en yüksek performanslı, en verimli GPU" olacağını iddia ettiği Arm'ın Immortalis-G925 GPU'su bu işlemci ile karşımıza çıkacak.

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Erken performans testleri MediaTek'in bu iddiasını doğruluyor. GPU, GFX Aztec 1440p ekran dışı Vulkan testinde 134 FPS alıyor; Bu, Apple A18 Pro'daki 72 FPS ve geçen yılki Snapdragon 8 Gen 3'teki 95 FPS ile kıyasladığımızda çok daha yüksek bir değer.

Buradaki "ekran dışı test" ifadesi GPU'nun çözünürlükten etkilenmeden ham performans anlamında test edildiği anlamına geliyor. GFXBench paketinin bir parçası olan Aztec testi, yoğun bir 3D oyun benzeri ortamı simüle ediyor ve yüksek performanslı grafik API'lerinden Vulkan ile grafik donanımını sınırlarına kadar zorluyor.

Tabii donanımın güçlü olması tek başına yeterli değil. Oyunların bu GPU için optimize edilmesi gerekirken, işlemcinin kullanıldığı telefonlarda yer alan yazılımlarda kritik öneme sahip. Android tarafında 2025 oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.