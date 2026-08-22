Sony'den 8 GB RAM'li Orta Segment Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Sony'nin orta segmente hitap eden telefonu Xperia 10 VIII için yeni gelişmeler söz konusu. Markanın yeni modeli geçtiğimiz günlerde performans testlerinde görünmüştü. Son olarak cihazın tasarımı ortaya çıktı. Peki Sony Xperia 10 VIII nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Sony Xperia 10 VIII Tasarımı Nasıl Olacak?

Sony Xperia 10 VIII’in sızdırılan tanıtım görsellerine göre tasarım tarafında devasa değişiklikler olmayacak. Biraz daha açmak gerekirse geçen yıl satışa sunulan selefi Xperia 10 VII'de yatay şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumu bulunuyordu. Kamera modülünün hemen yanındaysa Sony ibaresi yer alıyordu.

Sony Xperia 10 VIII’de de benzer bir tasarım anlayışı benimsenecek. Telefon bir önceki nesildeki gibi içerisinde çift kamera bulunan yatay bir kamera modülüne sahip olacak. Ön tarafta ise günümüz standartlarına göre kalın sayılabilecek çerçevelere sahip bir ekran bulunacak.

Sony Xperia 10 VIII Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony Xperia 10 VIII, 25 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte vitrine çıkacak. Bu lansmanla birlikte cihazın teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun yanında selefi ilk tanıtıldığında 449 euro civarı (25.205 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Yeni model ise muhtemelen 499 euro (28.012 TL) gibi bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil edersek 56.960 TL'ye denk geliyor.

Sony Xperia 10 VIII Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,1 inç

Ekran tipi: OLED

Çözünürlük: 1080 x 2560 piksel

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Renkler: Beyaz, Siyah, Mavi

Editörün Yorumu

Sony Xperia 10 VIII teknik özellikleri ve tasarımı itibariyla selefine bir hayli benzeyecek gibi görünüyor. Açıkcası bugüne dek ortaya çıkan detaylardan çıkardığım sonuç bu şekilde. Kısacası üründen devasa teknik ve tasarımsal yenilikler beklemek doğru değil diye düşünüyorum.