vivo'nun Dev Bataryalı Telefonu Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

vivo, haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu V70 Lite 5G’nin kısa bir süre önce 4G versiyonunu tanıttı. Markanın yeni modeli günlük kullanım için yeterli sayılabilecek özelliklerle geliyor. İşte vivo V70 Lite 4G’nin özellikleri!

vivo V70 Lite 4G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,83 inç

Ekran tipi: AMOLED

Çözünürlük: 1260 x 2800 piksel

Tazeleme hızı: 120 Hz

Parmak izi okuyucu: Optik (ekran içi)

İşlemci: Unisoc T7300

RAM: 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

Ön kamera: 32 MP

Arka kamera: 50 MP ana + 2 MP derinlik

Batarya: 8100 mAh

Şarj: 44W kablolu

İşletim sistemi: OriginOS 6 (Android 16 tabanlı)

Koruma sınıfı: IP69

Renkler: Mavi, Beyaz

vivo V70 Lite 4G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo V70 Lite 4G’de 6,83 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. 120Hz yenileme hızı 90Hz panellere kıyasla menü geçişleri, web sayfalarında gezinme ve genel kullanım sırasında daha akıcı bir deneyim sağlıyor. AMOLED panel ise LCD ekranlara göre daha canlı renkler ve daha derin siyahlar sunuyor. Bu sayede ekrandaki siyah ve diğer renkleri daha canlı görebiliyorsunuz.

vivo V70 Lite 4G İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda Unisoc T7300 işlemcisi mevcut. 6 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen yonga seti 7 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabiliyor. itel Super 26 Ultra gibi giriş segment modellerde de kullanılan donanım Genshin Impact gibi oyunları 30 FPS'te oynatabiliyor. Tabii düşük ayarlarda.

vivo V70 Lite 4G Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Kısacası bu modelle günlük kullanım için yeterli ve basit fotoğraflar çekebilirsiniz. Ancak çok yüksek fotoğraf kalitesi veya güçlü bir yakınlaştırma performansı bekliyorsanız bu model sizin için uygun olmayabilir.

vivo V70 Lite 4G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 44 W hızlı şarj desteğine sahip 8.100 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Açıkçası ürünün en dikkat çekici özelliği bataryası. 8.100 mAh kapasite günümüzde akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz değerlerin oldukça üzerinde. Hatta düşük güç tüketen işlemcisi sayesinde tek şarjla iki günü bile çıkarabilir gibi görünüyor.

vivo V70 Lite 4G'nin fiyat etiketi ve ne zaman satışa çıkacağı şimdilik açıklanmadı.

Editörün Yorumu

vivo V70 Lite 4G'nin teknik özellikleri beni memnun etti. Eğer telefonlara ayıracak çok fazla bir bütçeniz yoksa vivo V70 Lite 4G sizin için gerçekten uygun bir seçenek olabilir. Özellikle bataryasının kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında kamerası da segmentine göre başarılı diye düşünüyorum.