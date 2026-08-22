A101'de Samsung'un Çok Ucuz Telefonu Satılacak: Fiyatı Ne Kadar?

Gıda dışı ürünlerin satışına devam eden A101, önümüzdeki hafta uygun fiyatlı bir telefonu müşterilerinin beğenisine sunacak. Günlük kullanımda kullanıcıları üzmemesi beklenen bu modelin fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar!

A101'de Galaxy A16'nın Fiyatı Ne Kadar?

A101, 27 Ağustos’ta Samsung’un giriş segmentinde yer alan Galaxy A16 4G isimli telefonunu satışa sunacak. Modelin 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan versiyonu için belirlenen fiyat etiketi 10.999 TL. Maalesef tanıtım afişinde herhangi bir stok bilgisine yer verilmedi. Bu nedenle stokların sınırlı olma ihtimaline karşı hızlı davranmanız gerekebilir.

Galaxy A16 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G99 (6 nm)

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 50 MP + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 25 W kablolu

Galaxy A16 4G Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy A16'da 6,7 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran mevcut. 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan paneli 90Hz yenileme hızını destekliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oyunlarda, web sayfalarında gezinirken ve menüler arasında geçiş yaparken daha akıcı bir görüntü elde edebiliyorsunuz. AMOLED ekranıysa LCD panellere kıyasla renkleri daha canlı gösterebiliyor. Ayrıca piksellerin tamamen kapanabilmesi sayesinde siyah tonlar daha derin ve gerçeğe yakın halde görünüyor.

Galaxy A16 4G İşlemcisi Ne?

Ürüne güç veren yonga seti MediaTek Helio G99. 6 nm üretim teknolojisiyle üretilen bu yonga seti Redmi Note 14S ve Redmi Note 13 Pro gibi modellerde de kullanılıyor. Bunun dışında Call of Duty Mobile gibi oyunları 60 FPS'te akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Kısacası oyun performansında giriş segment olmasına rağmen üzmüyor.

Galaxy A16 4G Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde. Buna ek olarak 5 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik makro sensöre sahip. Ultra geniş açılı kamera sayesinde fotoğraf çekerken kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Makro kamera ise yakındaki nesnelerin ayrıntılarını görüntülemenize yardımcı oluyor. Bununla birlikte telefonda 13 megapiksellik bir selfie kamerası da yer alıyor.

A101'den Galaxy A16 4G Satın Alınır mı?

Galaxy A16 4G’nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu çeşitli e-ticaret platformlarında 10.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. A101’deki fiyat ise piyasa fiyatlarının ne altında ne de üstünde. Bu nedenle telefonu satın almak istiyorsanız A101 sizin için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olabilir.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.