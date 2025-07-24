Samsung Galaxy S26 Ultra Kullanıcıları Hayal Kırıklığına Uğratacak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın batarya kapasitesi ortaya çıktı. Ortaya çıkan sızıntılara göre şirket, yeni pil teknolojileri üzerinde çalışmasına ve günümüzde 7.000 mAh gibi seviyelerin kolayca yakalanmasına rağmen 2020'de çıkan Galaxy S20 Ultra'dan batarya kapasitesi olarak farklı olmayacak.

Galaxy S26 Ultra'da Batarya Kapasitesi Artmayacak

Hiç yeni çıkan bir telefona bakıp "e bu geçen senekinin aynısı" tepkisi verdiniz mi? Oldukça yaygın olan bu durumun temel nedeni teknolojinin düşündüğümüz kadar hızlı gelişmiyor olması. Elbette ki her yeni modelle birlikte küçük iyileştirmeler görmek mümkün ama çoğu zaman gerçekten telefon değiştirmeniz gerektirecek seviyede değil. Bu nedenle birkaç yılda bir telefon değiştirmek çok daha mantıklı bir karar.

Peki ya bazı şeyler bu süre içerisinde de değişmezse? Ne yazık ki Samsung, kullanıcılarına tam da bunu yaşatıyor. Samsung Galaxy S20 Ultra'dan bu yana tüm S Ultra modellerinde 5.000 mAh batarya kullanan şirketin Şubat 2026'da çıkacak olan Galaxy S26 Ultra'da da geleneği bozmayacağı ortaya çıktı.

Sızıntılar telefonun 5.000 mAh batarya ile geleceğini gösteriyor. Samsung'un temel mantığı ise oldukça basit. Pil kapasitesinden çok verimliliğe önem veren şirket, işlemci ve işletim sistemi gibi faktörlerin güç tüketimini düşürerek daha iyi bir deneyim sunuyor. Yani S26 Ultra'nın batarya kapasitesi S20 Ultra ile aynı olsa da kullanım süreleri oldukça farklı.

Her ne kadar bu argüman kağıt üzerinde oldukça mantıklı olsa da neden ikisi birden yapılmıyor sorusuna cevap vermiyor. Samsung yeni telefonlarında hem verimliliği hem kapasiteyi artırsa ortaya çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi çıkabilir. Galaxy Ultra modelleri uzun zamandır piyasadaki en kalın ve büyük telefonlardan biri.

Üstelik gelişen teknoloji sayesinde Çinli üreticiler 5.000 mAh ile aynı boyutlarda 7.000 mAh ve üzeri bataryalar sığdırabiliyor. Tüm bunlar vergilerle birlikte 70-80 bin TL'ye varan fiyat etiketleriyle birleşince kullanıcıların hayal kırıklığı yaşaması kaçınılmaz oluyor. Samsung'un buna karşı sunduğu çözümün daha hızlı şarj olması ise durumu daha kötü hale getiriyor.