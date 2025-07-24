Uygun Fiyatlı Android Telefonlar iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra'y Geride Bırakacak

Kablosuz şarj teknolojileri uzun süredir var olsa da günlük hayatın temel bir parçası olduğunu söylemek pek de doğru olmaz. Özellikle de kablolu şarj ile kıyaslandığında hız açısından çok ilkel kalan bu teknoloji gününün önemli bir kısmını masa başında çalışarak geçiren insanlar tarafından bile pek tercih edilmiyor. Ancak bu durum çok yakında yeni Qi2 25W standardı sayesinde değişecek gibi duruyor.

Android Telefonlardaki Kablosuz Şarj Hızı Artacak

Kablosuz şarj teknolojisini geliştiren kuruluş WPC'nin yeni Qi2 25W standardı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Kurum sadece geçtiğimiz hafta 14 farklı telefona yeni Qi2 25W sertifikası verdi. Üstelik daha yüzlerce cihaz da onay bekliyor. Elbette ki bunların çoğu şarj aleti, masaüstü şarj standı ve taşınabilir şarj cihazlarından oluşuyor.

Ancak Qi2 25W gerçekten de standart haline geliyor. Günümüzde Xiaomi 15 Ultra gibi birkaç telefon gerçekten hızlı kablosuz şarj teknolojilerine sahip. Ancak sektörün kalanı için durum tek kelimeyle "acınası". Yaklaşık 70 bin TL'den başlayan Galaxy S25 Ultra'da 15W, 90 bin TL'den başlayan iPhone 16 Pro Max'te 25W kablosuz şarj hızı görüyoruz.

Diğer giriş ve orta seviye telefonlarda ise ortalam 7.5W ile 15W arası değişiyor. Orta sınıf telefonlardaki kablolu şarj hızı ise genellikle 45W ile başlıyor. Durum böyle olunca insanların 1/3 hızla telefonlarını şarj edebilecekleri kablosuz şarj kullanmaları mantıksız oluyor.

Ancak Qi2 25W'nin sektörde yaygın hale gelmesi dengeleri değiştirebilir. 20 bin TL'lik telefonlar bile 25W hız sunarken Samsung ve Apple gibi üreticiler 4-5 kat daha yüksek fiyatla sattıkları telefonlara daha iyi şarj teknolojileri koymak zorunda kalacaktır. Hatta Samsung'un bu alanda çalışmalar yaptığı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen bir çip geliştirdiği de biliniyor.

MagSafe benzeri bir mıktanıs sistemi destekleyeceüği iddiaso bile var. Ancak Şubat 2026'da tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisi modellerinde bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı şimdilik belirsiz. WPC'nin yaptığı araştırmaya göre kullanıcılar kablosuz şarjdan en çok "daha hızlı olmasını" istiyor. Yeni teknoloji tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha hızlı olması gerçekten de kablosuz şarj teknolojisini daha çok kullanmanızı sağlar mıydı. Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.