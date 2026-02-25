200 MP Kameralı Samsung Galaxy S26 Ultra Tanıtıldı

Samsung, uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra'yı kısa sürede önce tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon, çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 500 PPI

500 PPI İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP S Pen: Destekliyor.

Destekliyor. Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Boyut: 78,1 x 163,6 x 7,9 mm

78,1 x 163,6 x 7,9 mm Ağırlık: 214 gram

Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S26, Galaxy S26+ modellerinin yanı sıra Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro ile birlikte tanıtılan Samsung Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 500 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Samsung Galaxy S26 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alıyor. Bu işlemci ile standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasında birtakım farklar bulunuyor. Samsung cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme kıyasla daha yüksek frekans hızına sahip. Yani standart sürümün ana çekirdeği maksimum 4.61 GHz hızında çalışırken For Galaxy sürümünde ana çekirdeğin maksimum hızı 4.74 GHz seviyesinde.

Frekans hızındaki bu fark, cihazın performansına da yansıyor. Dolayısıyla For Galaxy'li sürüm, standart Snadpragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla daha iyi bir performans sergiliyor. Her iki işlemcinin de iki adet Oryon V3 Phoenix L ve altı adet Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerdiğini belirtelim

Samsung Galaxy S26 Ultra, oyun performansı ile de dikkatleri üzerinde toplayacak. Güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Takılma ve benzeri sorunlar yaşamayacak, oyunların mümkün olan en yüksek kalitede deneyimleyebileceksiniz. Bu avantajları göz önüne alırsak saatlerinizi ekran karşısında geçirmeniz muhtemel.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Kamerası Nasıl?

Galaxy S26 Ultra'nın öne çıkan noktalarından biri de kamerası. Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Samsung, uzun bir zamandan beri kamera tarafına yoğunlaşmış durumda. Bunun avantajını doğrudan S26 Ultra'da deneyimleyebileceğiz.

Şimdiye kadar Galaxy S26 Ultra çekilen fotoğrafları göz önünde bulundurduğumuzda yeni cihaz ile özellikle gece çekimlerinin oldukça kusursuz hâle geldiğini söylemek mümkün. Düşük ışık koşullarına rağmen performansından ödün vermiyor. Önceki modeller ile karşılaştırıldığında aradaki fark çok net bir şekilde görülebiliyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Batarya Performansı Nasıl?

Samsung Galaxy S26 Ultra, önceki modele göre yapılan dikkat çekici yenilikler sayesinde önceki modele göre daha etkili bir güç verimliliği sağlıyor. Temelde her iki model de 5.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor ancak S26 Ultra, önceki modele göre biraz daha etkili performans sergiliyor. Bu sayede işlerinize daha iyi konsantre olabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy S26 Ultra'da S Pen Desteği Var mı?

Samsung Galaxy S26 Ultra, S Pen desteği ile beraber geliyor. Bu destek sayesinde hızlıca notlar alabiliyor ve bu notları çok hızlı bir şekilde metne dökebiliyorsunuz. Ayrıca ekrandaki bir kısmı seçmek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanabiliyorsunuz. Her zaman yanınızda olan bu özel kalem, yapay zeka destekli özelliklerle birlikte kullanıldığında çok daha işlevsel hâle geliyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Güncelleniyor...